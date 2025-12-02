https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html

"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина

2025-12-02T23:18+0300

спецоперация на украине

москва

европа

запад

владимир путин

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860213533_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_8d14a4f8c33b6d83b7f7c4ea13a6cef4.jpg

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Европейский Союз должен пересмотреть свой подход к конфликту на Украине после заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить возможную атаку со стороны Европы, написал в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Вот насколько опасен конфликт на Украине для европейцев. Нам нужно изменить курс, пока не стало слишком поздно для дипломатии", — подчеркнул он. Во вторник Путин отметил, что Россия не стремится к войне с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас. В последние годы Россия наблюдает за беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это сдерживанием российской угрозы. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу увеличения сил НАТО в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло, что власти Москвы сохраняют открытость к переговорам с этим военно-политическим блоком, но на равноправных условиях, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.

2025

