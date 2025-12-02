Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина - 02.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина - 02.12.2025, ПРАЙМ
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
Европейский Союз должен пересмотреть свой подход к конфликту на Украине после заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить... | 02.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Европейский Союз должен пересмотреть свой подход к конфликту на Украине после заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить возможную атаку со стороны Европы, написал в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Вот насколько опасен конфликт на Украине для европейцев. Нам нужно изменить курс, пока не стало слишком поздно для дипломатии", — подчеркнул он. Во вторник Путин отметил, что Россия не стремится к войне с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас. В последние годы Россия наблюдает за беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это сдерживанием российской угрозы. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу увеличения сил НАТО в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло, что власти Москвы сохраняют открытость к переговорам с этим военно-политическим блоком, но на равноправных условиях, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
23:18 02.12.2025
 
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина

Мема после заявления Путина о конфликте России с Европой призвал Евросоюз сменить курс

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Европейский Союз должен пересмотреть свой подход к конфликту на Украине после заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить возможную атаку со стороны Европы, написал в социальной сети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Вот насколько опасен конфликт на Украине для европейцев. Нам нужно изменить курс, пока не стало слишком поздно для дипломатии", — подчеркнул он.
Во вторник Путин отметил, что Россия не стремится к войне с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас.
В последние годы Россия наблюдает за беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это сдерживанием российской угрозы. Москва неоднократно выражала беспокойство по поводу увеличения сил НАТО в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло, что власти Москвы сохраняют открытость к переговорам с этим военно-политическим блоком, но на равноправных условиях, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
