https://1prime.ru/20251202/rossiya-865145699.html

"Заключить мир с Путиным". В США высказались о переговорах по Украине

"Заключить мир с Путиным". В США высказались о переговорах по Украине - 02.12.2025, ПРАЙМ

"Заключить мир с Путиным". В США высказались о переговорах по Украине

В то время как Россия и США стремятся прийти к соглашению по ситуации на Украине, Европа продолжает оставаться в стороне, заметил журналист Рик Санчес в... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T23:11+0300

2025-12-02T23:11+0300

2025-12-02T23:11+0300

спецоперация на украине

сша

украина

донбасс

владимир путин

ес

запорожская аэс

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_0:161:2421:1523_1920x0_80_0_0_35dc283a40c170e9f95fdd6d1595090b.jpg

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В то время как Россия и США стремятся прийти к соглашению по ситуации на Украине, Европа продолжает оставаться в стороне, заметил журналист Рик Санчес в социальной сети X. "Пока (спецпосланник президента США Стив — Прим. ред.) Уиткофф и (зять американского лидера Джаред — Прим. ред.) Кушнер пытаются достичь мира с Владимиром Путиным в Кремле, европейские лидеры остаются в стороне, поглощенные своей жаждой конфликтов и денег", — написал он.Мирная инициатива США и европейские "поправки"В конце ноября администрация США объявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщают зарубежные источники, этот план предусматривает передачу под контроль России территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет на размещение в стране иностранных войск и вооружений, которые могут бить вглубь России.В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры между представителями ЕС, США и Украины, на которых обсуждались возможные изменения в плане США. Сообщается, что эти изменения касаются численности украинских вооруженных сил, контроля над Запорожской АЭС, размещения сил НАТО на территории Украины, вопросов суверенитета территорий и других тем.Президент России Владимир Путин отметил, что первоначальный мирный план США может послужить основой для будущих договоренностей, однако подчеркнул необходимость детальной проработки каждого пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865141633.html

https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865142667.html

сша

украина

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, донбасс, владимир путин, ес, запорожская аэс, нато, россия