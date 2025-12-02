https://1prime.ru/20251202/saxo-865117361.html

Нефть дорожает на фоне усиления геополитической напряженности

2025-12-02T08:36+0300

Нефть дорожает на фоне усиления геополитической напряженности - 02.12.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне усиления геополитической напряженности

Нефть во вторник утром дорожает, рынки оценивают риски, связанные с усилением геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 02.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Нефть во вторник утром дорожает, рынки оценивают риски, связанные с усилением геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.21 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,08%, до 63,22 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 59,41 доллара за баррель. "Нефть удерживает рост, пока трейдеры ожидают действий президента Дональда Трампа по Венесуэле и оценивают ущерб на терминале в Чёрном море", - сообщили аналитики Saxo агентству Рейтер. МИД Турции в минувшее воскресенье выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, заявил представитель турецкого ведомства. Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.

