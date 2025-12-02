Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США и Украина не достигли прогресса по территориальному вопросу - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/ssha-865110467.html
СМИ: США и Украина не достигли прогресса по территориальному вопросу
СМИ: США и Украина не достигли прогресса по территориальному вопросу - 02.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: США и Украина не достигли прогресса по территориальному вопросу
Представители США и Украины на переговорах по предлагаемому США плану мирного урегулирования украинского конфликта не смогли достичь прогресса по... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T01:39+0300
2025-12-02T01:39+0300
экономика
мировая экономика
сша
украина
рф
владимир путин
дмитрий песков
марко рубио
совбез
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865110467.jpg?1764628796
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Представители США и Украины на переговорах по предлагаемому США плану мирного урегулирования украинского конфликта не смогли достичь прогресса по территориальному вопросу, утверждает телеканал ABC со ссылкой на источник. По информации неназванного собеседника ABC, стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, замороженные российские активы, а также возможные выборы на Украине. При этом отмечается, что по территориальному вопросу, "признаков прогресса не наблюдалось". "Украина не готова уступать территории", - говорится в материале телеканала. В минувшее воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу 2 декабря во второй половине дня, Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, рф, владимир путин, дмитрий песков, марко рубио, совбез, вс рф
Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Марко Рубио, Совбез, ВС РФ
01:39 02.12.2025
 
СМИ: США и Украина не достигли прогресса по территориальному вопросу

ABC: США и Украина не достигли прогресса по территориальному вопросу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Представители США и Украины на переговорах по предлагаемому США плану мирного урегулирования украинского конфликта не смогли достичь прогресса по территориальному вопросу, утверждает телеканал ABC со ссылкой на источник.
По информации неназванного собеседника ABC, стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, замороженные российские активы, а также возможные выборы на Украине. При этом отмечается, что по территориальному вопросу, "признаков прогресса не наблюдалось".
"Украина не готова уступать территории", - говорится в материале телеканала.
В минувшее воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу 2 декабря во второй половине дня,
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАУКРАИНАРФВладимир ПутинДмитрий ПесковМарко РубиоСовбезВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала