США больше не вовлечены в конфликт на Украине финансово, заявил Трамп

2025-12-02T20:32+0300

мировая экономика

сша

украина

джо байден

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. США больше не вовлечены в конфликт на Украине финансово, а экс-президент страны Джо Байден раздавал деньги как конфетки, заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп. "Мы больше не вовлечены в этот конфликт финансово. Байден отдал 350 миллиардов долларов, как будто это были конфетки", - сказал Трамп в ходе заседания кабмина.

