США больше не вовлечены в конфликт на Украине финансово, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. США больше не вовлечены в конфликт на Украине финансово, а экс-президент страны Джо Байден раздавал деньги как конфетки, заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп. "Мы больше не вовлечены в этот конфликт финансово. Байден отдал 350 миллиардов долларов, как будто это были конфетки", - сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
20:32 02.12.2025
 
США больше не вовлечены в конфликт на Украине финансово, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. США больше не вовлечены в конфликт на Украине финансово, а экс-президент страны Джо Байден раздавал деньги как конфетки, заявил во вторник глава Белого дома Дональд Трамп.
"Мы больше не вовлечены в этот конфликт финансово. Байден отдал 350 миллиардов долларов, как будто это были конфетки", - сказал Трамп в ходе заседания кабмина.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Зеленский высказался о мирном плане США
20:24
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала