Трамп заявил, что обсудил с да Силвой санкции против Бразилии - 02.12.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что обсудил с да Силвой санкции против Бразилии
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил действующие американские санкции против Бразилии с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ходе разговора, который американский лидер охарактеризовал как хороший. "Мы прекрасно поговорили. Мы обсудили торговлю. Мы обсудили санкции, потому что, как вы знаете, я ввёл против них санкции в связи с определёнными событиями, которые произошли. Но у нас была очень хорошая беседа, он мне нравится", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме. В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
23:49 02.12.2025
 
Трамп заявил, что обсудил с да Силвой санкции против Бразилии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил действующие американские санкции против Бразилии с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ходе разговора, который американский лидер охарактеризовал как хороший.
"Мы прекрасно поговорили. Мы обсудили торговлю. Мы обсудили санкции, потому что, как вы знаете, я ввёл против них санкции в связи с определёнными событиями, которые произошли. Но у нас была очень хорошая беседа, он мне нравится", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме.
В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Путин: после Анкориджа США ввели новые санкции, хотя конфликтов не было
27 ноября, 17:45
 
