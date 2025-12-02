https://1prime.ru/20251202/tramp-865146546.html

Трамп заявил, что обсудил с да Силвой санкции против Бразилии

Трамп заявил, что обсудил с да Силвой санкции против Бразилии - 02.12.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что обсудил с да Силвой санкции против Бразилии

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил действующие американские санкции против Бразилии с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ходе... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T23:49+0300

2025-12-02T23:49+0300

2025-12-02T23:49+0300

мировая экономика

сша

бразилия

дональд трамп

лула да силва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg

ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил действующие американские санкции против Бразилии с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ходе разговора, который американский лидер охарактеризовал как хороший. "Мы прекрасно поговорили. Мы обсудили торговлю. Мы обсудили санкции, потому что, как вы знаете, я ввёл против них санкции в связи с определёнными событиями, которые произошли. Но у нас была очень хорошая беседа, он мне нравится", - сказал Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме. В начале октября президенты провели телефонный разговор, восстановив тем самым диалог на фоне напряженности в отношениях, возникшей после введения пошлин на бразильскую продукцию и ограничительных мер в отношении бразильских чиновников. Лидеры тогда договорились о личной встрече в ближайшее время.

https://1prime.ru/20251127/putin-864995357.html

сша

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, бразилия, дональд трамп, лула да силва