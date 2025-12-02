https://1prime.ru/20251202/tsb--865128111.html

Госдума расширила полномочия Банка России при сборе финансовой статистики

Госдума расширила полномочия Банка России при сборе финансовой статистики - 02.12.2025, ПРАЙМ

Госдума расширила полномочия Банка России при сборе финансовой статистики

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T14:21+0300

2025-12-02T14:21+0300

2025-12-02T14:21+0300

экономика

финансы

банки

рф

лнр

херсонская область

росстат

госдума

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/76397/49/763974977_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_eaa8635d1688fd35ee8e38c1d58d8d34.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС). Система национальных счетов представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей для отражения информации о функционировании экономики. Сейчас Банк России составляет финансовый счет РФ в этой системе, а также по соглашению об информационном взаимодействии с Росстатом начиная с 2008 года формирует показатели текущих (нефинансовых) счетов СНС по банковской системе. При этом Росстат составляет показатели СНС по другим финансовым посредникам и включает информацию ЦБ по текущим счетам банковской системы, таким образом формируя полный набор счетов по всем финансовым организациям. Новый закон разработан в целях реализации предложения Росстата о передаче Банку России функции построения полного набора счетов в СНС для кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, а также финорганизаций, не поднадзорных ЦБ. Закон предусматривает, что Банк России совместно с Росстатом разработает методологию составления нефинансовых счетов СНС для таких организаций и лиц (за исключением аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям на финрынке), а также финансовых счетов, балансов финансовых активов и обязательств системы национальных счетов РФ. При этом ЦБ будет самостоятельно организовывать составление таких счетов; формировать и утверждать формы федерального статистического наблюдения и порядок составления и предоставления соответствующими организациями и лицами первичных статистических данных по этим формам; а также формировать перечень таких респондентов и размещать его на своем сайте. Эти респонденты обязаны будут безвозмездно предоставлять ЦБ первичные статистические данные для составления платежного баланса и международной инвестиционной позиции РФ, статистики внешней торговли услугами, внешнего долга и международных резервов, прямых инвестиций, а также финансовых счетов, балансов финансовых активов и обязательств СНС. Таким образом, ЦБ "получает право сам определять, какие организации обязаны сдавать ему сведения о движении денег, долгах, вложениях за границу и из зарубежных стран, а также о положении крупных участников финансового рынка", заявил журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. При этом государство, по его словам, "получает единый поток цифр, по которому видно, где растет долг, куда уходят инвестиции, как чувствуют себя банки, страховые и другие финансовые организации". На основе такой информации принимаются решения о ставках, ограничениях, возможных мерах поддержки - то есть от нее напрямую зависят условия для бизнеса и обычных людей, пояснил депутат. Госдума в ходе второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок. Согласно одной из них, правительство РФ по согласованию с ЦБ будет определять случаи, когда доступ к информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть ограничен. Информация, доступ к которой ограничен, может предоставляться лишь органам госвласти и местного самоуправления, иным госорганам, государственным внебюджетным фондам и ЦБ. Помимо этого, предусматривается, что унитарные предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозные планы (программы) приватизации, не должны представлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность для формирования этого государственного информресурса. Также на 2026 год продлевается право юрлиц, субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, представлять профильным ведомствам первичные статистические данные в электронном или бумажном виде. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20251202/gosduma--865127281.html

рф

лнр

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, лнр, херсонская область, росстат, госдума, банк россии