Украина не готова уступать территории, сообщили СМИ

2025-12-02T01:49+0300

Уточняется заголовок. МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Представители США и Украины на переговорах по предлагаемому США плану мирного урегулирования украинского конфликта не смогли достичь прогресса по территориальному вопросу, утверждает телеканал ABC со ссылкой на источник. По информации неназванного собеседника ABC, стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины, замороженные российские активы, а также возможные выборы на Украине. При этом отмечается, что по территориальному вопросу, "признаков прогресса не наблюдалось". "Украина не готова уступать территории", - говорится в материале телеканала. В минувшее воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут встречу 2 декабря во второй половине дня, Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

мировая экономика, сша, украина, рф, владимир путин, дмитрий песков, марко рубио, совбез, вс рф