https://1prime.ru/20251202/ukraina-865110801.html

Украина не остановит процесс урегулирования, заявил Косачев

Украина не остановит процесс урегулирования, заявил Косачев - 02.12.2025, ПРАЙМ

Украина не остановит процесс урегулирования, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил "Известиям", что Украина уже ни при каких обстоятельствах не сможет остановить процесс урегулирования. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T01:49+0300

2025-12-02T01:49+0300

2025-12-02T01:49+0300

экономика

общество

мировая экономика

рф

сша

киев

владимир путин

константин косачев

владимир зеленский

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865110801.jpg?1764629346

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил "Известиям", что Украина уже ни при каких обстоятельствах не сможет остановить процесс урегулирования. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял в Париже Владимира Зеленского, они провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник в Москве, ожидается, что это произойдет во второй половине дня. "Ни при каких обстоятельствах Украина этот процесс остановить не может. Она это пыталась сделать раньше, и мы знаем результат - он абсолютно отрицательный во всех отношениях. Поэтому не дай бог, чтобы когда-то у Европы возникли амбиции, чтобы этот процесс вновь останавливать", - приводятся слова Косачева в публикации газеты. По словам сенатора, Европа не понимает, что такое коллективное решение в сфере безопасности, и настаивает на том, чтобы любые шаги в этой области осуществлялись "только по-европейски". "А по-европейски это тупик. И этот тупик, если я не ошибаюсь, будет воспроизведен завтра (во вторник - ред.), когда европейцы в очередной раз совершат какую-то провокацию", - сказал Косачев. Он подчеркнул, что визит Зеленского во Францию - это также попытка подключить Париж к переговорам, частью которых тот не является. По словам Косачева, никакого реального отношения к урегулированию конфликта французская сторона не имеет, как и Европа в целом. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

рф

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, рф, сша, киев, владимир путин, константин косачев, владимир зеленский, совбез, вс рф