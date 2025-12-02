https://1prime.ru/20251202/ukraina-865132096.html

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил в своем Telegram-канале, что украинские боевики массово покидают передовую, выражая тем самым недовольство властями в Киеве. "Гражданское противостояние на Украине уже идет, и мы наблюдаем его каждый день. Оно ярко выражается в тех людях, которые массово покидают линию фронта. Это огромное количество людей. <…> И это тоже протест. Это форма сопротивления политике режима, который ведет страну к гибели", — написал он, обсуждая возможность нового "майдана" на Украине. Дмитрук отметил, что мирные жители Украины тоже протестуют, так как они ежедневно сталкиваются с беспределом со стороны сотрудников ТЦК и силовых структур. Киевский режим в последнее время испытывает сложности с комплектованием личного состава ВСУ, а случаи насильственного задержания подлежащих мобилизации мужчин неизменно вызывают скандалы и протесты. В сети широко распространяются видео насильственной мобилизации в украинскую армию, где сотрудники ТЦК забирают людей, используя микроавтобусы и применяя физическую силу. Мужчины призывного возраста на Украине предпринимают все возможные усилия, чтобы уклониться от службы: покидают страну нелегально, поджигают военные комиссариаты, прячутся дома и стараются не выходить на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал о массовом характере нарушений, допускаемых военкоматами на Украине. По его словам, их сотрудники злоупотребляют служебными полномочиями, прибегают к избиению людей и намеренно провоцируют ДТП для остановки граждан.

