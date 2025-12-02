Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине - 02.12.2025
Спецоперация на Украине
СМИ: Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В Европе обеспокоены тем, что сделка по разрешению ситуации на Украине будет "некрасивой", заявил директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар, слова которого передает Reuters."Постепенно приходит понимание того, что в какой-то момент будет заключена некрасивая сделка", — сказал он.Согласно статье, американский президент Дональд Трамп стремится к заключению соглашения, прислушиваясь к России и рассматривая ее как "великую державу", что "очень неприятно" для европейских лидеров.Мирная инициатива США и европейские "поправки"В конце ноября администрация США объявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщают зарубежные источники, этот план предусматривает передачу под контроль России территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет на размещение в стране иностранных войск и вооружений, которые могут бить вглубь России.В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры между представителями ЕС, США и Украины, на которых обсуждались возможные изменения в плане США. Сообщается, что эти изменения касаются численности украинских вооруженных сил, контроля над Запорожской АЭС, размещения сил НАТО на территории Украины, вопросов суверенитета территорий и других тем.Президент России Владимир Путин отметил, что первоначальный мирный план США может послужить основой для будущих договоренностей, однако подчеркнул необходимость детальной проработки каждого пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
СМИ: Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В Европе обеспокоены тем, что сделка по разрешению ситуации на Украине будет "некрасивой", заявил директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар, слова которого передает Reuters.
"Постепенно приходит понимание того, что в какой-то момент будет заключена некрасивая сделка", — сказал он.
"В ужасе": на Западе забили тревогу после слов Трампа об Украине
Согласно статье, американский президент Дональд Трамп стремится к заключению соглашения, прислушиваясь к России и рассматривая ее как "великую державу", что "очень неприятно" для европейских лидеров.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября администрация США объявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщают зарубежные источники, этот план предусматривает передачу под контроль России территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет на размещение в стране иностранных войск и вооружений, которые могут бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры между представителями ЕС, США и Украины, на которых обсуждались возможные изменения в плане США. Сообщается, что эти изменения касаются численности украинских вооруженных сил, контроля над Запорожской АЭС, размещения сил НАТО на территории Украины, вопросов суверенитета территорий и других тем.
Президент России Владимир Путин отметил, что первоначальный мирный план США может послужить основой для будущих договоренностей, однако подчеркнул необходимость детальной проработки каждого пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
"Очень смешно". На Западе узнали, что случилось с Макроном из-за Зеленского
