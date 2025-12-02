https://1prime.ru/20251202/ukraina-865141633.html

СМИ: Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине

СМИ: Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине - 02.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине

В Европе обеспокоены тем, что сделка по разрешению ситуации на Украине будет "некрасивой", заявил директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T20:16+0300

2025-12-02T20:16+0300

2025-12-02T20:16+0300

спецоперация на украине

украина

сша

донбасс

дональд трамп

владимир путин

ес

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967323_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5bce95edb7e5379bdc4fd0b9840c3926.jpg

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В Европе обеспокоены тем, что сделка по разрешению ситуации на Украине будет "некрасивой", заявил директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар, слова которого передает Reuters."Постепенно приходит понимание того, что в какой-то момент будет заключена некрасивая сделка", — сказал он.Согласно статье, американский президент Дональд Трамп стремится к заключению соглашения, прислушиваясь к России и рассматривая ее как "великую державу", что "очень неприятно" для европейских лидеров.Мирная инициатива США и европейские "поправки"В конце ноября администрация США объявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщают зарубежные источники, этот план предусматривает передачу под контроль России территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет на размещение в стране иностранных войск и вооружений, которые могут бить вглубь России.В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры между представителями ЕС, США и Украины, на которых обсуждались возможные изменения в плане США. Сообщается, что эти изменения касаются численности украинских вооруженных сил, контроля над Запорожской АЭС, размещения сил НАТО на территории Украины, вопросов суверенитета территорий и других тем.Президент России Владимир Путин отметил, что первоначальный мирный план США может послужить основой для будущих договоренностей, однако подчеркнул необходимость детальной проработки каждого пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

https://1prime.ru/20251201/tramp-865100395.html

https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865139436.html

украина

сша

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, донбасс, дональд трамп, владимир путин, ес, запорожская аэс