Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия не получила от США решения по NIS, заявил Вучич - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251202/vuchich-865132233.html
Сербия не получила от США решения по NIS, заявил Вучич
Сербия не получила от США решения по NIS, заявил Вучич - 02.12.2025, ПРАЙМ
Сербия не получила от США решения по NIS, заявил Вучич
Власти Сербии пока не получили ответа от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил президент Сербии Александр Вучич. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T15:47+0300
2025-12-02T15:47+0300
энергетика
нефть
сша
сербия
белград
александр вучич
nis
нпз
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg
БЕЛГРАД, 2 дек – ПРАЙМ. Власти Сербии пока не получили ответа от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену". "Мы ожидали, что получим лицензию для продолжения снабжения нефтью нашего нефтеперерабатывающего завода в Панчево со стороны правительства США, не углубляясь в то, принимают ли они отдельные решения и соединяют их или принимают вместе, мы не получили положительного решения из США. Я не только разочарован, но должен сказать, что удивлен, потому что не знаю, что они тем самым получат", - заявил Вучич в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник. Он отметил, что пытается смотреть на ситуацию рационально и без эмоций. По его словам, министерство энергетики оповестит об отсутствии ответа из США руководство NIS, и далее ожидается остановка НПЗ в течение ближайших дней. "Никогда не смогу рассказать вам все, что знаю обо всем этом процессе с одной и другой стороны, это вы понимаете. Недвусмысленно, что россияне не хотят продавать, им "не продается". Нет никаких сомнений, вопрос не в деньгах, речь идет о политике, и это логично. Это их право, они владельцы", - подчеркнул Вучич. В воскресенье он сказал, что сомневается в возможности положительного ответа минфина США на запрос сербских властей о приостановке санкций в отношении NIS. Ранее он несколько раз говорил, что "не понимает, что сейчас делают американцы" и не верит, что США поменяют позицию по NIS, потому что вопрос находится под строгим контролем госдепартамента и связал жесткую позицию американских властей с неясной перспективой переговоров по конфликту на Украине. Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что единственный НПЗ Сербии, расположенный в пригороде Белграда – Панчево - продолжит работу в ограниченном режиме до 2 декабря в ожидании ответа минфина США по приостановке санкций в отношении компании. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня. Скупщина (парламент) Сербии в эти дни обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС.
https://1prime.ru/20251129/orban-865052792.html
сша
сербия
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_5d8559ad95c98c4c4ce84e4ccefb99c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, сербия, белград, александр вучич, nis, нпз, газпром
Энергетика, Нефть, США, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич, NIS, НПЗ, Газпром
15:47 02.12.2025
 
Сербия не получила от США решения по NIS, заявил Вучич

Вучич: Сербия пока не получила ответа от США по приостановке санкций против NIS

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 2 дек – ПРАЙМ. Власти Сербии пока не получили ответа от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
"Мы ожидали, что получим лицензию для продолжения снабжения нефтью нашего нефтеперерабатывающего завода в Панчево со стороны правительства США, не углубляясь в то, принимают ли они отдельные решения и соединяют их или принимают вместе, мы не получили положительного решения из США. Я не только разочарован, но должен сказать, что удивлен, потому что не знаю, что они тем самым получат", - заявил Вучич в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник.
Он отметил, что пытается смотреть на ситуацию рационально и без эмоций. По его словам, министерство энергетики оповестит об отсутствии ответа из США руководство NIS, и далее ожидается остановка НПЗ в течение ближайших дней.
"Никогда не смогу рассказать вам все, что знаю обо всем этом процессе с одной и другой стороны, это вы понимаете. Недвусмысленно, что россияне не хотят продавать, им "не продается". Нет никаких сомнений, вопрос не в деньгах, речь идет о политике, и это логично. Это их право, они владельцы", - подчеркнул Вучич.
В воскресенье он сказал, что сомневается в возможности положительного ответа минфина США на запрос сербских властей о приостановке санкций в отношении NIS. Ранее он несколько раз говорил, что "не понимает, что сейчас делают американцы" и не верит, что США поменяют позицию по NIS, потому что вопрос находится под строгим контролем госдепартамента и связал жесткую позицию американских властей с неясной перспективой переговоров по конфликту на Украине.
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что единственный НПЗ Сербии, расположенный в пригороде Белграда – Панчево - продолжит работу в ограниченном режиме до 2 декабря в ожидании ответа минфина США по приостановке санкций в отношении компании. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.
Скупщина (парламент) Сербии в эти дни обсуждает пакет проектов документов. В частности, поправки к бюджету на 2026 год предполагают выделение 1,4 миллиарда евро для обеспечения энергетической безопасности на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС.
Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Орбан пообещал помочь энергетической безопасности Сербии, заявил Вучич
29 ноября, 19:22
 
ЭнергетикаНефтьСШАСЕРБИЯБЕЛГРАДАлександр ВучичNISНПЗГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала