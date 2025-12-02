https://1prime.ru/20251202/zelenskij-865109269.html

Зеленский вновь попросил США о встрече с Трампом

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном вновь попросил США о встрече с американским лидером Дональдом Трампом, рассчитывая обсудить с ним вопросы урегулирования конфликта на Украине после поездки спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. В офисе Зеленского ранее высказывали надежду на его встречу с Трампом ориентировочно 27 ноября. Президент США говорил, что такой контакт возможен, когда будет достигнута договоренность об урегулировании конфликта на Украине. Издание Financial Times писало, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану. Переговоры по урегулированию состоялись 30 ноября во Флориде на уровне делегаций: американскую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. "Понимаю, что... США получат реакцию российской стороны. После этого (встречи президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом - ред.), думаю, мы увидим, где мы находимся. Потом у нас есть дискуссии с европейскими партнерами и ждем дискуссии с президентом США по ключевым аспектам, которые очень непростые", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который транслировал YouTube-канал его офиса. Ключевыми аспектами он назвал территориальный вопрос, восстановление и гарантии безопасности для Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторник. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

