Средняя розничная цена бензина в России снижается четвертый день подряд

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России снижается четвертую неделю подряд; с 24 ноября по 1 декабря она опустилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 64,87 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,36%, или на 27 копеек - до 75,48 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина снизилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 65,04 рубля за литр; дизтопливо подорожало на 0,55%, или на 41 копейку - до 75,21 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,32% - до 61,68 рубля за литр, Аи-95 - на 0,15%, до 66,92 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,19% - до 88,44 рубля. Общая инфляция в стране с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04%. Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 45 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Хакасии - на 10,1%. Рост цен наблюдался в 19 субъектах РФ, больше всего в Хабаровском крае (+1,4%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин почти не изменились. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Снижение биржевых цен транслировалось и в розницу.

