https://1prime.ru/20251203/benzin-865177402.html
Средняя розничная цена бензина в России снижается четвертый день подряд
Средняя розничная цена бензина в России снижается четвертый день подряд - 03.12.2025, ПРАЙМ
Средняя розничная цена бензина в России снижается четвертый день подряд
Средняя розничная цена бензина в России снижается четвертую неделю подряд; с 24 ноября по 1 декабря она опустилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 64,87 рубля... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T20:02+0300
2025-12-03T20:02+0300
2025-12-03T20:02+0300
экономика
рф
хакасия
хабаровский край
александр новак
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/09/763130984_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_52b33dbe765165c273173ac97fc5998c.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России снижается четвертую неделю подряд; с 24 ноября по 1 декабря она опустилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 64,87 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,36%, или на 27 копеек - до 75,48 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина снизилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 65,04 рубля за литр; дизтопливо подорожало на 0,55%, или на 41 копейку - до 75,21 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,32% - до 61,68 рубля за литр, Аи-95 - на 0,15%, до 66,92 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,19% - до 88,44 рубля. Общая инфляция в стране с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04%. Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 45 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Хакасии - на 10,1%. Рост цен наблюдался в 19 субъектах РФ, больше всего в Хабаровском крае (+1,4%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин почти не изменились. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Снижение биржевых цен транслировалось и в розницу.
https://1prime.ru/20251201/benzin-865096522.html
рф
хакасия
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76313/09/763130984_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2053f4882505fb3355f1879a4afa6270.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, хакасия, хабаровский край, александр новак, росстат
Экономика, РФ, ХАКАСИЯ, Хабаровский край, Александр Новак, Росстат
Средняя розничная цена бензина в России снижается четвертый день подряд
Средняя розничная цена бензина в РФ с 24 ноября по 1 декабря опустилась на 17 копеек
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России снижается четвертую неделю подряд; с 24 ноября по 1 декабря она опустилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 64,87 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,36%, или на 27 копеек - до 75,48 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина снизилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 65,04 рубля за литр; дизтопливо подорожало на 0,55%, или на 41 копейку - до 75,21 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,32% - до 61,68 рубля за литр, Аи-95 - на 0,15%, до 66,92 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,19% - до 88,44 рубля.
Общая инфляция в стране с 25 ноября по 1 декабря составила 0,04%.
Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 45 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Хакасии
- на 10,1%. Рост цен наблюдался в 19 субъектах РФ
, больше всего в Хабаровском крае
(+1,4%). В Москве
и Санкт-Петербурге
за прошедший период цены на бензин почти не изменились.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак
, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Снижение биржевых цен транслировалось и в розницу.
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже растет четвертый день подряд