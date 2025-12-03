Биржи Европы закрылись в минусе на данных по деловой активности
Европейские биржи преимущественно снизились на статистике по деловой активности
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились после выхода статистических показателей по деловой активности в еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 падал на 0,10%, до 9 692,07 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,16%, до 8 087,42 пункта; немецкий DAX снизился на 0,07%, до 23 693,71 пункта.
Согласно вышедшим ранее в среду данным S&P, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре поднялся до 52,8 пункта с 52,5 пункта в октябре. А PMI в сфере услуг стран европейского валютного блока, по окончательной оценке, вырос до 53,6 пункта с 53 пунктов в октябре, что стало самым высоким значением также за 2,5 года.
Аналогичные данные были опубликованы и по Великобритании. Окончательная оценка композитного индекса деловой активности в стране показала снижение значения в ноябре до 51,2 пункта с 52,2 пункта в октябре, что выше предварительной оценки в 50,5 пункта. В том числе в сфере услуг показатель сократился до 51,3 пункта с 52,3 пункта месяцем ранее.
Инвесторы также оценивают корпоративные новости. Акции Volvo Cars в Лондоне подешевели на 1,24% после того, как компания объявила о снижении продаж в ноябре на 10% в годовом выражении, до 60 244 автомобилей.
Бумаги испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), подорожали в Германии на 8,86% после выхода отчетности за первый квартал текущего фингода. Чистая прибыль компании выросла в годовом выражении на 0,46% и составила 1,305 миллиарда евро