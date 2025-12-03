https://1prime.ru/20251203/biznesmen-865151004.html

Бизнесмен с Сахалина оштрафован за контрабанду в Японию морского ежа

Бизнесмен с Сахалина оштрафован за контрабанду в Японию морского ежа

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - ПРАЙМ. Суд в Приморье оштрафовал предпринимателя с Сахалина и конфисковал у него свыше 103 миллионов рублей за контрабанду в Японию живого морского ежа и уклонение от уплаты таможенных платежей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В суде установлено, что с октября по ноябрь прошлого года учредитель и одновременно руководитель коммерческой организации, зарегистрированной и осуществляющей деятельность в Сахалинской области, при таможенном декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого в Японию стратегически важного ресурса - живого морского ежа - умышленно предоставлял недостоверные сведения о стоимости вывозимой продукции, что привело к неуплате в бюджет почти 3,5 миллиона рублей таможенных платежей", - говорится в сообщении. На 51-летнего жителя Сахалинской области возбуждено дело по статьям "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере". Подсудимый признал вину и возместил ущерб, причиненный бюджету России. "С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 103 миллиона рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов", - сообщает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.

