Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнесмен с Сахалина оштрафован за контрабанду в Японию морского ежа - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/biznesmen-865151004.html
Бизнесмен с Сахалина оштрафован за контрабанду в Японию морского ежа
Бизнесмен с Сахалина оштрафован за контрабанду в Японию морского ежа - 03.12.2025, ПРАЙМ
Бизнесмен с Сахалина оштрафован за контрабанду в Японию морского ежа
Суд в Приморье оштрафовал предпринимателя с Сахалина и конфисковал у него свыше 103 миллионов рублей за контрабанду в Японию живого морского ежа и уклонение от... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T05:20+0300
2025-12-03T05:20+0300
экономика
бизнес
россия
япония
приморье
сахалин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865151004.jpg?1764728450
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - ПРАЙМ. Суд в Приморье оштрафовал предпринимателя с Сахалина и конфисковал у него свыше 103 миллионов рублей за контрабанду в Японию живого морского ежа и уклонение от уплаты таможенных платежей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В суде установлено, что с октября по ноябрь прошлого года учредитель и одновременно руководитель коммерческой организации, зарегистрированной и осуществляющей деятельность в Сахалинской области, при таможенном декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого в Японию стратегически важного ресурса - живого морского ежа - умышленно предоставлял недостоверные сведения о стоимости вывозимой продукции, что привело к неуплате в бюджет почти 3,5 миллиона рублей таможенных платежей", - говорится в сообщении. На 51-летнего жителя Сахалинской области возбуждено дело по статьям "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере". Подсудимый признал вину и возместил ущерб, причиненный бюджету России. "С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 103 миллиона рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов", - сообщает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.
япония
приморье
сахалин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, япония, приморье, сахалин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Приморье, Сахалин
05:20 03.12.2025
 
Бизнесмен с Сахалина оштрафован за контрабанду в Японию морского ежа

Бизнесмен с Сахалина оштрафован за контрабанду в Японию живого морского ежа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - ПРАЙМ. Суд в Приморье оштрафовал предпринимателя с Сахалина и конфисковал у него свыше 103 миллионов рублей за контрабанду в Японию живого морского ежа и уклонение от уплаты таможенных платежей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В суде установлено, что с октября по ноябрь прошлого года учредитель и одновременно руководитель коммерческой организации, зарегистрированной и осуществляющей деятельность в Сахалинской области, при таможенном декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого в Японию стратегически важного ресурса - живого морского ежа - умышленно предоставлял недостоверные сведения о стоимости вывозимой продукции, что привело к неуплате в бюджет почти 3,5 миллиона рублей таможенных платежей", - говорится в сообщении.
На 51-летнего жителя Сахалинской области возбуждено дело по статьям "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере".
Подсудимый признал вину и возместил ущерб, причиненный бюджету России.
"С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей с конфискацией в доход государства более 103 миллиона рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов", - сообщает прокуратура.
Приговор не вступил в законную силу.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЯПОНИЯПриморьеСахалин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала