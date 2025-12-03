https://1prime.ru/20251203/fas-865179775.html
ФАС подготовила приказ о тарифах "Транснефти" на следующий год
ФАС подготовила приказ о тарифах "Транснефти" на следующий год - 03.12.2025, ПРАЙМ
ФАС подготовила приказ о тарифах "Транснефти" на следующий год
Тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2026 году будут проиндексированы на 5,1%, следует из приказа Федеральной антимонопольной служба (ФАС) России, | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T21:27+0300
2025-12-03T21:27+0300
2025-12-03T21:27+0300
экономика
нефть
газ
рф
козьмино
транснефть
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_36a8c52ceda3c9bca2624bd3c8abe8ac.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2026 году будут проиндексированы на 5,1%, следует из приказа Федеральной антимонопольной служба (ФАС) России, опубликованного на портале правовой информации. Согласно документу, сетевой тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по трубопроводной системе "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО), в том числе на экспорт через порт Козьмино, индексируется на 5,1% и составит 3896,51 рубля за тонну (без учета НДС). В случае если маршрут включает в себя участки магистральных нефтепроводов "Заполярье – Пурпе" или "Куюмба – Тайшет", дополнительно производится взимание тарифа на транспортировку по ним (в 2026 году - 631,88 рубля за тонну и 1004,71 рубля за тонну соответственно, рост также на 5,1%). Тариф на услуги по транспортировке нефти по маршруту "Ярославль 3 – Приморск" (Балтийская трубопроводная система) составит в 2026 году 1024,22 рубля за тонну против 974,38 рубля в 2025 году; по маршруту "Клин – Усть-Луга" - 1188,69 рубля против 1130,85 рубля; по маршруту "Махачкала – ПК Шесхарис" - 562,16 рубля против 534,81 рубля; по маршруту "Граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) – ПК "Шесхарис" - 1099,97 рубля против 1046,45 рубля. Тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по маршрутам "Торгили – Юргамыш – Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) – граница Российской Федерации/Республика Казахстан (ТОН-2)" и "Торгили – Юргамыш (ТОН-2) – граница Российской Федерации/Республика Казахстан (ТОН-2)" составит 835,61 рубля за тонну, также увеличившись на 5,1%. Ставка налога на прибыль "Транснефти" с 2025 года повысилась до 40% вместо предполагавшегося ранее повышения до 25% на период 2025-2030 годов. В пресс-службе "Транснефти" заявляли, что ожидают из-за этого вынужденное ощутимое сокращение инвестпрограммы, и предлагали учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года. По приказу ФАС, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам "Транснефти" в 2025 году выросли на 9,9% вместо изначально планировавшихся 5,8%. Дополнительное повышение составило 4,1%. Как поясняли в ФАС, это разовая дополнительная индексация, чтобы обеспечить операционные расходы, инвестпрограмму и реконструкцию магистральных трубопроводов. В 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус". Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" до 2030 года по принципу "инфляция минус 0,1%". В 2024 году тарифы выросли на 7,2%. По данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2025 году составит 6,8%, а в 2026 году замедлится до 4%.
https://1prime.ru/20251119/bezopasnost-864704855.html
рф
козьмино
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82963/63/829636325_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_431417dae64fa9985c13ff9785366d53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, рф, козьмино, транснефть, росстат
Экономика, Нефть, Газ, РФ, козьмино, Транснефть, Росстат
ФАС подготовила приказ о тарифах "Транснефти" на следующий год
ФАС проиндексировала тарифы на транспортировку нефти по системе "Транснефти" в 2026 году
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Тарифы на прокачку нефти по системе "Транснефти" в 2026 году будут проиндексированы на 5,1%, следует из приказа Федеральной антимонопольной служба (ФАС) России, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно документу, сетевой тариф на услуги "Транснефти
" по транспортировке нефти по трубопроводной системе "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО), в том числе на экспорт через порт Козьмино
, индексируется на 5,1% и составит 3896,51 рубля за тонну (без учета НДС). В случае если маршрут включает в себя участки магистральных нефтепроводов "Заполярье – Пурпе" или "Куюмба – Тайшет", дополнительно производится взимание тарифа на транспортировку по ним (в 2026 году - 631,88 рубля за тонну и 1004,71 рубля за тонну соответственно, рост также на 5,1%).
Тариф на услуги по транспортировке нефти по маршруту "Ярославль 3 – Приморск" (Балтийская трубопроводная система) составит в 2026 году 1024,22 рубля за тонну против 974,38 рубля в 2025 году; по маршруту "Клин – Усть-Луга" - 1188,69 рубля против 1130,85 рубля; по маршруту "Махачкала – ПК Шесхарис" - 562,16 рубля против 534,81 рубля; по маршруту "Граница Азербайджанской Республики/Российская Федерация (Ширванлы) – ПК "Шесхарис" - 1099,97 рубля против 1046,45 рубля.
Тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти по маршрутам "Торгили – Юргамыш – Черкассы-1 (УБКУА) - Юргамыш (ТОН-2) – граница Российской Федерации/Республика Казахстан (ТОН-2)" и "Торгили – Юргамыш (ТОН-2) – граница Российской Федерации/Республика Казахстан (ТОН-2)" составит 835,61 рубля за тонну, также увеличившись на 5,1%.
Ставка налога на прибыль "Транснефти" с 2025 года повысилась до 40% вместо предполагавшегося ранее повышения до 25% на период 2025-2030 годов. В пресс-службе "Транснефти" заявляли, что ожидают из-за этого вынужденное ощутимое сокращение инвестпрограммы, и предлагали учесть рост налоговой нагрузки, а также геополитическую и экономическую обстановку в индексации тарифов на услуги компании до 2030 года.
По приказу ФАС, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам "Транснефти" в 2025 году выросли на 9,9% вместо изначально планировавшихся 5,8%. Дополнительное повышение составило 4,1%. Как поясняли в ФАС, это разовая дополнительная индексация, чтобы обеспечить операционные расходы, инвестпрограмму и реконструкцию магистральных трубопроводов. В 2026-2029 годах сохранится действующий порядок "инфляция минус".
Правительство РФ
в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" до 2030 года по принципу "инфляция минус 0,1%". В 2024 году тарифы выросли на 7,2%. По данным Росстата
, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ в 2025 году составит 6,8%, а в 2026 году замедлится до 4%.
"Транснефть" и "Ростелеком" договорились сотрудничать в сфере безопасности