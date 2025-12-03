https://1prime.ru/20251203/minekonomrazvitiya-865175086.html

Рост ВВП России в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре, за 10 месяцев составил 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2025 года ВВП вырос на 1,6% год к году после роста на 0,9% год к году в сентябре. По итогам 10 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1%", - говорится в документе. По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в октябре вырос на 1,1% с исключением сезонного фактора (в сентябре был рост на 0,5%). Накануне президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики в текущем году составит 0,5-1%.

