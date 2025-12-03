Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рост ВВП России в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении - 03.12.2025, ПРАЙМ
Рост ВВП России в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении
2025-12-03T19:09+0300
2025-12-03T19:09+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
минэкономразвития рф
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре, за 10 месяцев составил 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2025 года ВВП вырос на 1,6% год к году после роста на 0,9% год к году в сентябре. По итогам 10 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1%", - говорится в документе. По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в октябре вырос на 1,1% с исключением сезонного фактора (в сентябре был рост на 0,5%). Накануне президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики в текущем году составит 0,5-1%.
россия, мировая экономика, владимир путин, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, Минэкономразвития РФ
19:09 03.12.2025
 
Минэкономразвития
Минэкономразвития
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рост ВВП России в октябре ускорился до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре, за 10 месяцев составил 1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2025 года ВВП вырос на 1,6% год к году после роста на 0,9% год к году в сентябре. По итогам 10 месяцев 2025 года рост ВВП сохранился на уровне 1%", - говорится в документе.
По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в октябре вырос на 1,1% с исключением сезонного фактора (в сентябре был рост на 0,5%).
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики в текущем году составит 0,5-1%.
Вчера, 16:45
 
