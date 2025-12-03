https://1prime.ru/20251203/mosbirzhe--865171258.html

Вложения частных инвесторов на Мосбирже выросли на 36 процентов

2025-12-03T16:51+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Вложения частных инвесторов в ценные бумаги на Московской бирже в ноябре выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 131,8 миллиарда рублей, сообщила торговая площадка. "В ноябре 2025 года инвестиции физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи выросли на 36% к ноябрю прошлого года и составили 131,8 миллиарда рублей. Из них инвестиции в облигации составили 115,6 миллиарда рублей, в паи фондов – 31,1 миллиарда рублей. Продажи акций превысили покупки на 14,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам ноября 2025 года составило 39,7 миллиона (за месяц прибавилось 260 тысяч), ими открыто 75 миллионов счетов. Сделки на фондовом рынке Московской биржи в ноябре заключали 2,8 миллиона человек, из них 320 тысяч – квалифицированные частные инвесторы. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в ноябре составила 66%, в объеме торгов облигациями – 8%. Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в ноябре были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (доли 28,6% и 6,9% соответственно), акции "Газпрома" (13,8%), "Лукойла" (13,4%), ВТБ (8,4%), "Т-Технологий" (6,9%), "Яндекса" (6%), X5 (5,7%), "Роснефти" (5,2%) и "Полюса" (5,1%). В топ-5 российских БПИФов в портфелях частных инвесторов вошли фонды денежного рынка LQDT (доля – 38,2%), SBMM (18,1%), AKMM (17,3%) и фонды инвестиций в облигации AKFB (2,5%) и AKMB (2,4%). Доли утренней и вечерней торговых сессий в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составили 8% и 17% соответственно. Частные инвесторы были основными участниками утренней и вечерней сессий с долями 80% и 74% соответственно. Самыми популярными бумагами из состава индекса Мосбиржи IPO в сделках частных инвесторов в ноябре стали акции Совкомбанка, IVA Technologies, "Софтлайна", "Группы Астра", "Европлана", "Южуралзолота", "Евротранса", "Озон Фармацевтики", компании "Все Инструменты.ру" и "МТС банка". Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 6,14 миллиона. Торговый оборот на счетах ИИС в ноябре 2025 года составил 228,5 миллиарда рублей. В структуре оборота 54% – сделки с акциями, 20% – с облигациями и 26% – с паями фондов.

