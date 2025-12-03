https://1prime.ru/20251203/neft--865168322.html

Нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США

03.12.2025 Нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в среду днем в ожидании статистики минэнерго США по запасам этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.42 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,18% относительно предыдущего закрытия - до 63,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до 59,45 доллара. Позднее в среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по коммерческим запасам нефти в стране. Аналитики предполагают, что за неделю по 28 ноября запасы снизились на 1,9 миллиона баррелей. Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 28 ноября снизились на 2,48 миллиона баррелей. Поддержать стоимость нефти могло и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 14.42 мск снижался на 0,34% - до 99 пунктов. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

