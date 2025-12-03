https://1prime.ru/20251203/neft-865154298.html

Нефть слегка дорожает в среду утром

Цены на нефть в среду утром незначительно растут после выхода статистики запасов сырья в США Американского института нефти, свидетельствуют данные торгов. | 03.12.2025

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду утром незначительно растут после выхода статистики запасов сырья в США Американского института нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,08% относительно предыдущего закрытия, до 62,51 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 58,71 доллара. Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 28 ноября снизились на 2,48 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована аналогичная статистика минэнерго США. За неделю по 21 ноября они выросли на 2,8 миллиона баррелей - до 426,9 миллиона.

