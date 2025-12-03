Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть слегка дорожает в среду утром - 03.12.2025, ПРАЙМ
Нефть слегка дорожает в среду утром
Нефть слегка дорожает в среду утром - 03.12.2025, ПРАЙМ
Нефть слегка дорожает в среду утром
Цены на нефть в среду утром незначительно растут после выхода статистики запасов сырья в США Американского института нефти, свидетельствуют данные торгов. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T08:26+0300
2025-12-03T08:26+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду утром незначительно растут после выхода статистики запасов сырья в США Американского института нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,08% относительно предыдущего закрытия, до 62,51 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 58,71 доллара. Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 28 ноября снизились на 2,48 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована аналогичная статистика минэнерго США. За неделю по 21 ноября они выросли на 2,8 миллиона баррелей - до 426,9 миллиона.
https://1prime.ru/20251201/gazprom-865105434.html
сша
нефть, рынок, сша
Энергетика, Нефть, Рынок, США
08:26 03.12.2025
 
Нефть слегка дорожает в среду утром

Цены на нефть незначительно растут на статистике запасов сырья в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду утром незначительно растут после выхода статистики запасов сырья в США Американского института нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent растёт на 0,08% относительно предыдущего закрытия, до 62,51 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 58,71 доллара.
Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 28 ноября снизились на 2,48 миллиона баррелей.
Позднее в среду будет опубликована аналогичная статистика минэнерго США. За неделю по 21 ноября они выросли на 2,8 миллиона баррелей - до 426,9 миллиона.
