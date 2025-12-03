https://1prime.ru/20251203/rosneft-865173995.html

"Роснефть" разработала программу для оптимизации добычи нефти на Самотлоре

2025-12-03T18:32+0300

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Роснефти" "Самотлорнефтегаз" разработало программу на основе нейросетей для оптимизации процесса добычи нефти на Самотлорском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре, сообщила материнская компания. "Команда специалистов "Самотлорнефтегаза", добывающего актива "Роснефти", и научного института компании в Самаре разработала программное обеспечение на основе нейросетевого моделирования для оптимизации работы добывающих скважин Самотлорского месторождения", - говорится в сообщении "Роснефти". "Роснефть" оценила экономический эффект от разработки в 2025 году в 100 миллионов рублей. Передовая технология разработана и обучена на основе массива данных о работе механизированных скважин Самотлорского месторождения за период с 2019 по 2025 год. Программа с помощью нейросетей анализирует информацию, производит расчеты и помогает в оптимизации работы каждой скважины. В октябре этого года похожее ПО с технологией нейросетей успешно применили на месторождении им. Малыка в Уватском районе Тюменской области, где осуществляет добычу "РН-Уватнефтегаз", который является еще одним добывающим активом "Роснефти". АО "Самотлорнефтегаз" — один из ключевых добывающих активов "Роснефти", ведущий производственную деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщается на сайте "Роснефти". Разрабатывает самое крупное в России и одно из крупнейших в мире Самотлорское месторождение, которое было открыто в 1965 году.

