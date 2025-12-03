https://1prime.ru/20251203/rubio-865152139.html

Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования, заявил Рубио

Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования украинского конфликта, уверен госсекретарь США Марко Рубио. | 03.12.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 3 дек - ПРАЙМ. Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования украинского конфликта, уверен госсекретарь США Марко Рубио. "Мы вовлечены (в урегулирование - ред.) только потому, что мы единственные, кому это под силу. Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Американский дипломат также выразил мнение, что и Китай не сможет добиться украинского урегулирования. "Это не наша война. Мы в ней не сражаемся, не американские солдаты. Она на другом континенте", - добавил Рубио. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

