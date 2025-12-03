https://1prime.ru/20251203/ssha-865152984.html

США пытаются добиться экономического процветания Украины, заявил Рубио

США пытаются добиться экономического процветания Украины, заявил Рубио - 03.12.2025, ПРАЙМ

США пытаются добиться экономического процветания Украины, заявил Рубио

США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины, заявил госсекретарь страны Марко Рубио. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T07:24+0300

2025-12-03T07:24+0300

2025-12-03T07:31+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

украина

киев

владимир путин

марко рубио

марк рубио

совбез

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865152984.jpg?1764736280

ВАШИНГТОН, 3 дек – ПРАЙМ. США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины, заявил госсекретарь страны Марко Рубио. "И то, что мы пытались сделать, - и, как мне кажется, нам удалось добиться определенного прогресса, - это понять, на что украинцы могут согласиться, что дало бы им гарантии безопасности на будущее, чтобы на них больше никогда не напали; что бы позволило бы им не просто восстановить свою экономику, но и процветать как государству, стать страной с растущей экономикой. Теоретически, делая правильные вещи, через десять лет ВВП Украины может быть больше российского", – заявил Рубио в эфире телканала Fox. По его словам, "остановить войну", "защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством, а была действительно независимой и суверенной; и дать ее экономике не просто восстановиться, а процветать, превратить ее историю в историю успеха". "Вот чего мы пытаемся добиться", – продолжил он. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, украина, киев, владимир путин, марко рубио, марк рубио, совбез, вс рф