https://1prime.ru/20251203/ssha-865152984.html
США пытаются добиться экономического процветания Украины, заявил Рубио
США пытаются добиться экономического процветания Украины, заявил Рубио - 03.12.2025, ПРАЙМ
США пытаются добиться экономического процветания Украины, заявил Рубио
США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины, заявил госсекретарь страны Марко Рубио. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T07:24+0300
2025-12-03T07:24+0300
2025-12-03T07:31+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
украина
киев
владимир путин
марко рубио
марк рубио
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865152984.jpg?1764736280
ВАШИНГТОН, 3 дек – ПРАЙМ. США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины, заявил госсекретарь страны Марко Рубио. "И то, что мы пытались сделать, - и, как мне кажется, нам удалось добиться определенного прогресса, - это понять, на что украинцы могут согласиться, что дало бы им гарантии безопасности на будущее, чтобы на них больше никогда не напали; что бы позволило бы им не просто восстановить свою экономику, но и процветать как государству, стать страной с растущей экономикой. Теоретически, делая правильные вещи, через десять лет ВВП Украины может быть больше российского", – заявил Рубио в эфире телканала Fox. По его словам, "остановить войну", "защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством, а была действительно независимой и суверенной; и дать ее экономике не просто восстановиться, а процветать, превратить ее историю в историю успеха". "Вот чего мы пытаемся добиться", – продолжил он. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, украина, киев, владимир путин, марко рубио, марк рубио, совбез, вс рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Киев, Владимир Путин, Марко Рубио, Марк Рубио, Совбез, ВС РФ
США пытаются добиться экономического процветания Украины, заявил Рубио
Рубио: США пытаются добиться экономического процветания Украины
ВАШИНГТОН, 3 дек – ПРАЙМ. США пытаются добиться экономического процветания и независимости Украины, заявил госсекретарь страны Марко Рубио.
"И то, что мы пытались сделать, - и, как мне кажется, нам удалось добиться определенного прогресса, - это понять, на что украинцы могут согласиться, что дало бы им гарантии безопасности на будущее, чтобы на них больше никогда не напали; что бы позволило бы им не просто восстановить свою экономику, но и процветать как государству, стать страной с растущей экономикой. Теоретически, делая правильные вещи, через десять лет ВВП Украины может быть больше российского", – заявил Рубио в эфире телканала Fox.
По его словам, "остановить войну", "защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством, а была действительно независимой и суверенной; и дать ее экономике не просто восстановиться, а процветать, превратить ее историю в историю успеха". "Вот чего мы пытаемся добиться", – продолжил он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.