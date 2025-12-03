Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге вернул квартиру жертве мошенников и деньги покупателю - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/sud--865168624.html
Суд в Екатеринбурге вернул квартиру жертве мошенников и деньги покупателю
Суд в Екатеринбурге вернул квартиру жертве мошенников и деньги покупателю - 03.12.2025, ПРАЙМ
Суд в Екатеринбурге вернул квартиру жертве мошенников и деньги покупателю
Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение между покупателем квартиры и девушкой, продавшей её под влиянием мошенников, сообщает объединенная пресс-служба... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T15:10+0300
2025-12-03T15:10+0300
недвижимость
бизнес
общество
екатеринбург
челябинск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек - ПРАЙМ. Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение между покупателем квартиры и девушкой, продавшей её под влиянием мошенников, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона. Согласно сообщению, студентка из Челябинска Анна (имя изменено), находясь под влиянием мошенников, представлявшихся сотрудниками силовых ведомств, продала принадлежащую ей однокомнатную квартиру в Екатеринбурге стоимостью 3,6 миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой аферистов, Анна подала иск о признании договора между ней и покупателем Артёмом (имя изменено) недействительным. Артем же подал встречный иск о снятии бывшей собственницы с регистрационного учета. Суд объединил оба дела в одно. "В ходе разбирательства стороны нашли компромиссное решение. Утверждённое судом мировое соглашение предусматривает, что покупатель Артем отчуждает право собственности на квартиру в пользу матери Анны. Расчет в размере 3,6 млн рублей будет осуществлен через безотзывный покрытый аккредитив, что гарантирует безопасность взаиморасчетов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что благодаря такому соглашению жильё вернётся в семью пострадавшей, а покупатель получит обратно свои деньги. Производство по делу было прекращено на условиях соглашения.
https://1prime.ru/20251203/dolina-865165203.html
екатеринбург
челябинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, общество , екатеринбург, челябинск
Недвижимость, Бизнес, Общество , ЕКАТЕРИНБУРГ, Челябинск
15:10 03.12.2025
 
Суд в Екатеринбурге вернул квартиру жертве мошенников и деньги покупателю

Суд в Екатеринбурге вернул квартиру жертве мошенников, а деньги - покупателю

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек - ПРАЙМ. Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение между покупателем квартиры и девушкой, продавшей её под влиянием мошенников, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона.
Согласно сообщению, студентка из Челябинска Анна (имя изменено), находясь под влиянием мошенников, представлявшихся сотрудниками силовых ведомств, продала принадлежащую ей однокомнатную квартиру в Екатеринбурге стоимостью 3,6 миллиона рублей.
Осознав, что стала жертвой аферистов, Анна подала иск о признании договора между ней и покупателем Артёмом (имя изменено) недействительным. Артем же подал встречный иск о снятии бывшей собственницы с регистрационного учета. Суд объединил оба дела в одно.
"В ходе разбирательства стороны нашли компромиссное решение. Утверждённое судом мировое соглашение предусматривает, что покупатель Артем отчуждает право собственности на квартиру в пользу матери Анны. Расчет в размере 3,6 млн рублей будет осуществлен через безотзывный покрытый аккредитив, что гарантирует безопасность взаиморасчетов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что благодаря такому соглашению жильё вернётся в семью пострадавшей, а покупатель получит обратно свои деньги. Производство по делу было прекращено на условиях соглашения.
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
ВС истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной
13:23
 
НедвижимостьБизнесОбществоЕКАТЕРИНБУРГЧелябинск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала