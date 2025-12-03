Суд в Екатеринбурге вернул квартиру жертве мошенников и деньги покупателю

https://1prime.ru/20251203/sud--865168624.html

Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение между покупателем квартиры и девушкой, продавшей её под влиянием мошенников, сообщает объединенная пресс-служба... | 03.12.2025, ПРАЙМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек - ПРАЙМ. Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение между покупателем квартиры и девушкой, продавшей её под влиянием мошенников, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона. Согласно сообщению, студентка из Челябинска Анна (имя изменено), находясь под влиянием мошенников, представлявшихся сотрудниками силовых ведомств, продала принадлежащую ей однокомнатную квартиру в Екатеринбурге стоимостью 3,6 миллиона рублей. Осознав, что стала жертвой аферистов, Анна подала иск о признании договора между ней и покупателем Артёмом (имя изменено) недействительным. Артем же подал встречный иск о снятии бывшей собственницы с регистрационного учета. Суд объединил оба дела в одно. "В ходе разбирательства стороны нашли компромиссное решение. Утверждённое судом мировое соглашение предусматривает, что покупатель Артем отчуждает право собственности на квартиру в пользу матери Анны. Расчет в размере 3,6 млн рублей будет осуществлен через безотзывный покрытый аккредитив, что гарантирует безопасность взаиморасчетов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что благодаря такому соглашению жильё вернётся в семью пострадавшей, а покупатель получит обратно свои деньги. Производство по делу было прекращено на условиях соглашения.

