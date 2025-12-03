Toyota зарегистрировала товарный знак в России

https://1prime.ru/20251203/toyota--865167217.html

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак "Land Cruiser Prado", выяснило РИА Новости изучив базу данных Роспатента. "Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей", - прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Права на товарный знак зарегистрированы 2 декабря и будут закреплены за Toyota до марта 2035 года. В Rusprofile также пояснили, что действие товарного знака распространяется на автомобили, автомобили-фургоны, фуры, спортивные транспортные средства, внедорожники, полноприводные автомобили, вездеходы, грузовые автомобили, вагонетки, автобусы, междугородные автобусы, вагоны, электрические транспортные средства, электромобили и части/детали, и комплектующие, принадлежности для них.

