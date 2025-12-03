Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Можем дать". Фон дер Ляйен сделала необычное заявление об Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251203/ukraina-865177918.html
"Можем дать". Фон дер Ляйен сделала необычное заявление об Украине
"Можем дать". Фон дер Ляйен сделала необычное заявление об Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Можем дать". Фон дер Ляйен сделала необычное заявление об Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что европейские инициативы по мирному урегулированию способны обеспечить безопасность Украины. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T20:18+0300
2025-12-03T20:18+0300
спецоперация на украине
украина
сша
донбасс
урсула фон дер ляйен
владимир путин
ес
запорожская аэс
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что европейские инициативы по мирному урегулированию способны обеспечить безопасность Украины. "Благодаря сегодняшним предложениям мы можем дать украинцам возможность защитить себя и продвигать мирные переговоры с позиции силы", — написала она в соцсети X. Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз предлагает Украине решения, направленные на поддержку ее бюджета и укрепление оборонной промышленности.Мирная инициатива США и европейские "поправки"В конце ноября администрация США объявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщают зарубежные источники, этот план предусматривает передачу под контроль России территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет на размещение в стране иностранных войск и вооружений, которые могут бить вглубь России.В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры между представителями ЕС, США и Украины, на которых обсуждались возможные изменения в плане США. Сообщается, что эти изменения касаются численности украинских вооруженных сил, контроля над Запорожской АЭС, размещения сил НАТО на территории Украины, вопросов суверенитета территорий и других тем.Президент России Владимир Путин отметил, что первоначальный мирный план США может послужить основой для будущих договоренностей, однако подчеркнул необходимость детальной проработки каждого пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
https://1prime.ru/20251203/ryutte-865172793.html
https://1prime.ru/20251203/ukraina-865170697.html
https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865142667.html
украина
сша
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9685ed5d6505e4ff4d6e57219bc1cf04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, донбасс, урсула фон дер ляйен, владимир путин, ес, запорожская аэс, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ДОНБАСС, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, ЕС, Запорожская АЭС, НАТО
20:18 03.12.2025
 
"Можем дать". Фон дер Ляйен сделала необычное заявление об Украине

Фон дер Ляйен заявила, что действия Европы якобы обеспечат безопасность Киева

© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что европейские инициативы по мирному урегулированию способны обеспечить безопасность Украины.
"Благодаря сегодняшним предложениям мы можем дать украинцам возможность защитить себя и продвигать мирные переговоры с позиции силы", — написала она в соцсети X.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Рютте сделал странное заявление о Зеленском
17:32
Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз предлагает Украине решения, направленные на поддержку ее бюджета и укрепление оборонной промышленности.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября администрация США объявила о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщают зарубежные источники, этот план предусматривает передачу под контроль России территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма частью России, замораживание значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, а также запрет на размещение в стране иностранных войск и вооружений, которые могут бить вглубь России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Никто не может": в Раде жестко высказались о ситуации на Украине
16:18
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры между представителями ЕС, США и Украины, на которых обсуждались возможные изменения в плане США. Сообщается, что эти изменения касаются численности украинских вооруженных сил, контроля над Запорожской АЭС, размещения сил НАТО на территории Украины, вопросов суверенитета территорий и других тем.
Президент России Владимир Путин отметил, что первоначальный мирный план США может послужить основой для будущих договоренностей, однако подчеркнул необходимость детальной проработки каждого пункта. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Зеленский высказался о мирном плане США
Вчера, 20:24
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАДОНБАССУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕСЗапорожская АЭСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала