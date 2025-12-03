Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не понадобится": в Италии дерзко высказались о помощи Украине
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на то, что вскоре Украине не потребуется оружие, передает Bloomberg.
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на то, что вскоре Украине не потребуется оружие, передает Bloomberg. "Министр иностранных дел Италии заявил, что для его страны было бы преждевременным участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров", — говорится в публикации.По словам министра, если удастся достичь договоренностей и боевые действия будут прекращены, то Украине "оружие больше не понадобится". Bloomberg утверждает, что эти заявления Антонио Таяни свидетельствуют о пересмотре Римом своей стратегии по отношению к Украине. В ноябре газета Repubblica сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила поездку министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где он должен был согласовать первый транш инвестиций на приобретение американского вооружения для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль объявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую оперативные поставки вооружений на основе добровольных взносов стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что США продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%. Москва считает, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него, что является "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной мишенью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и окажет негативное воздействие.
21:40 03.12.2025
 
"Не понадобится": в Италии дерзко высказались о помощи Украине

Глава МИД Италии Таяни выразил надежду, что Украине больше не понадобится оружие

© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на то, что вскоре Украине не потребуется оружие, передает Bloomberg.
"Министр иностранных дел Италии заявил, что для его страны было бы преждевременным участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров", — говорится в публикации.
По словам министра, если удастся достичь договоренностей и боевые действия будут прекращены, то Украине "оружие больше не понадобится".
Bloomberg утверждает, что эти заявления Антонио Таяни свидетельствуют о пересмотре Римом своей стратегии по отношению к Украине.
В ноябре газета Repubblica сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони отменила поездку министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где он должен был согласовать первый транш инвестиций на приобретение американского вооружения для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль объявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую оперативные поставки вооружений на основе добровольных взносов стран-членов альянса. Министр финансов США Скотт Бессент заявил 20 августа, что США продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%.
Москва считает, что поставки оружия Украине препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него, что является "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной мишенью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и окажет негативное воздействие.
