Российский государственный аграрный университет. Справка

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Сто шестьдесят лет назад был основан Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева. Ниже приводится справочная информация. Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева) – ведущий учебный, научный, методический и консультационный центр системы аграрного образования России. Является одним из старейших высших учебных заведений страны. Петровская земледельческая и лесная академия (именно так первоначально назывался вуз) была открыта 3 декабря (21 ноября по старому стилю) 1865 года по Высочайшему повелению императора Александра II в имении в Петровско-Разумовском, которое являлось тогда ближайшим пригородом Москвы. Создание специализированного высшего учебного заведения было ответом на вызов времени: Россия, будучи аграрной страной, остро нуждалась в грамотных специалистах, способных организовать сельскохозяйственное производство на научной основе. Первым директором академии был назначен доктор ботаники, академик Императорской академии наук Николай Железнов. В новое образовательное заведение были привлечены лучшие в сельскохозяйственной отрасли ученые, которые создали новую систему подготовки специалистов, соединив лекционную форму подачи материала с практическими семинарами. Согласно первому уставу академии, к слушанию лекций допускались все желающие, даже не имеющие аттестата об окончании средней школы. Благодаря этому образовательное учреждение приобрело репутацию одного из самых демократичных. За свою долгую историю академия пережила несколько трансформаций. В 1889 году из-за закрытия лесоведческого отделения учреждение сменило свое название, став Петровской сельскохозяйственной академией. Спустя пять лет, в 1894 году, вуз вовсе был закрыт – причиной стали массовые волнения в студенческой среде. Однако в тот же год под давлением общественности на основе слияния академии и ряда кафедр Императорского Московского технического училища (ныне Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) на базе академии открылся агро-политехнический Московский сельскохозяйственный институт, в который принимали главным образом детей крупных землевладельцев. В заведении были сформированы два отделения: сельскохозяйственное и сельскохозяйственное инженерное. Учебный процесс был спланирован таким образом, чтобы зимние месяцы отводились на теоретическую подготовку, а летние – на обязательную практику. После революции 1917 года институт не мог оставаться в стороне от глобальных изменений, происходивших в стране, – поменялось не только наименование вуза (он вернул себе историческое название – Петровская сельскохозяйственная академия), но и устав, учебные программы, организационная структура. В 1919 году были открыты первые в мире факультеты: агроэкономический, рыборазведения, гидростроительства. А в 1923 году учебное заведение снова стало академией, ей также было присвоено имя российского естествоиспытателя, одного из основоположников отечественной школы физиологов растений Климента Тимирязева. В 1930-х годах на базе факультетов академии и подразделений других московских вузов и организаций созданы Московский государственный инженерно-мелиоративный институт (впоследствии Московский государственный университет природообустройства), Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (позже Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина), Институт рыбной промышленности. В последующие годы факультет заочного образования преобразовался во Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования. С началом Великой Отечественной войны часть научно-преподавательского состава и студентов ушла на фронт, более тысячи студентов отправились работать в колхозы, заменяя ушедших на фронт комбайнеров и трактористов. Сама академия была эвакуирована в Самарканд (Узбекистан), но уже в 1943 году возобновила занятия в Москве. За военные годы учебное заведение сумело подготовить свыше 1,2 тысячи агрономов, зоотехников, экономистов, более 200 преподавателей для средних сельскохозяйственных учебных заведений. В период освоения целины выпускники и студенты академии принимали активное участие в освоении целинных и залежных земель, проводя работу по обследованию земель и составлению почвенные карт и картограмм. В 1977 году академия была утверждена учебно-научным центром, а в 1988 году на ее базе создали Учебно-методическое объединение по агрономическому и агроэкономическому образованию для координации действий вузов по разработке и совершенствованию государственных профессиональных программ высшего образования, мониторингу его качества, совершенствованию кадрового и методического обеспечения. В 1994 году учебное заведение стало называться Московской сельскохозяйственной академией имени К.А. Тимирязева, а в 2005 году получило современное название – Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева). В 2014 году в состав РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева вернулись Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина и Московский государственный университет природообустройства. В 2017 году вузу был присвоен статус базовой организации министерства сельского хозяйства Российской Федерации по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в области агропромышленного комплекса. Сегодня университет является одним из самых крупных вузов страны. В его структуру входят восемь институтов, технологический колледж, факультет довузовской подготовки, филиалы в Калуге и Ереване (Армения), Центр образовательного туризма, состоящий из 12 музеев и 3 музеев-кабинетов, функционируют 43 научно-исследовательские лаборатории и центра. На территории учебного заведения, занимающей площадь более 500 гектаров, расположены Метеорологическая обсерватория имени В.А. Михельсона, Дендрологический сад имени Р.И. Шредера, Центр садоводства и овощеводства имени В.И. Эдельштейна, в который входят в том числе Ботанический сад имени С.И. Ростовцева и Мичуринский сад, Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова. За более чем полтора века существования образовательного учреждения было подготовлено свыше двухсот тысяч высококвалифицированных специалистов как для отечественного сельского хозяйства, так и для стран ближнего и дальнего зарубежья, несколько тысяч преподавателей для средних сельскохозяйственных учебных заведений. Здесь учились генетик Николай Вавилов, Александр Лорх, цитогенетик и ботаник Георгий Карпеченко, биолог Жорес Медведев, ученый-агроном Александр Каштанов и др. В стенах университета сформировались многие научные школы и направления, признанные сегодня классическими. Их становление и развитие связано с именами таких ученых, как Иван Стебут, который дал первую отечественную классификацию полевых культур, обосновал применение систем земледелия и систематическое удобрение почв; Климент Тимирязев; Василий Вильямс, один из основоположников агрономического почвоведения; основоположник отечественной агрохимии Дмитрий Прянишников; химик-органик Гавриил Густавсон; основоположник земледельческой механики Василий Горячкин; ученый-селекционер и садовод Рихард Шредер; ученый-селекционер Дионисий Рудзинский; основатель советской школы агрофизиков, создатель основ земледелия и опытного дела Алексей Дояренко; ученый-лесовод Митрофан Турский и др. В настоящее время в университете обучаются более 17 тысяч студентов, в том числе около тысячи иностранных, работают около полутора тысяч человек, из которых свыше 700 человек входят в профессорско-преподавательский состав. За прошедшие пять лет университет претерпел существенные преобразования. Были созданы первый аграрный исследовательский университет России в рамках программы господдержки и развития университетов "Приоритет 2030", научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего", селекционно-семеноводческий центр, биотехнологический комплекс, инжиниринговый центр, Проектный институт цифровой трансформации АПК, Федеральный центр компетенций при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. Университет входит в рейтинги лучших вузов мира и России. В 2025 году учебное заведение заняло 1301-1400 позицию в Московском международном рейтинге вузов. В рейтинге агентства RAEX лучших вузов России RAEX-100 (2025) РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева занял 37 место. Университет издает отраслевые журналы и газету "Тимирязевка". Ректор – доктор сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук, академик РАН Владимир Трухачев. Учебное заведение занимает собственный городок – ансамбль зданий, возведенных несколькими поколениями архитекторов, от Николая Бенуа до Бориса Иофана, на территории еще более древней усадьбы графов Разумовских, с использованием ее построек XVIII-XIX веков. Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 3 декабря 1940 года территория академии объявлена заповедником в отношении застройки, охраны зеленых насаждений, посевов и посадок. По указу президента РФ от 11 сентября 2008 года РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Всем историческим корпусам академии присвоен охранный статус. За выдающиеся заслуги перед страной Тимирязевская академия была удостоена государственных наград – ордена Ленина (1940), ордена Трудового Красного Знамени (1965), ордена "За доблестный труд" (2025). https://www.timacad.ru/news/timiriazevka-udostoena-ordena-za-doblestnyi-trud-po-ukazu-prezidenta-rf

