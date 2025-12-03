https://1prime.ru/20251203/vladikavkaz-865151548.html

В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"

В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер" - 03.12.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"

План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, опасность атаки БПЛА отменена, сообщил глава региона Сергей Меняйло. | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T06:24+0300

2025-12-03T06:24+0300

2025-12-03T06:24+0300

бизнес

россия

общество

владикавказ

северная осетия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865151548.jpg?1764732255

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, опасность атаки БПЛА отменена, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Беспилотная опасность была объявлена в Северной Осетии в 23.31 мск вторника и продлилась более шести часов, план "Ковер" в аэропорту Владикавказа был введен в 00.57 мск и продлился около пяти часов. "Отбой беспилотной опасности. В республике также отменен режим "Ковер", - написал Меняйло в Telegram-канале. Губернатор добавил, что оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.

владикавказ

северная осетия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , владикавказ, северная осетия