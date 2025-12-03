https://1prime.ru/20251203/vladikavkaz-865151548.html
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"
План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, опасность атаки БПЛА отменена, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, опасность атаки БПЛА отменена, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
Беспилотная опасность была объявлена в Северной Осетии в 23.31 мск вторника и продлилась более шести часов, план "Ковер" в аэропорту Владикавказа был введен в 00.57 мск и продлился около пяти часов.
"Отбой беспилотной опасности. В республике также отменен режим "Ковер", - написал Меняйло в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.
