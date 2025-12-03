Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853248753_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_908a01e06961ec949938cc4e507f66f0.jpg
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Захват Красноармейска стало серьезным ударом для ВСУ и подчеркивает неспособность Украины сдержать продвижение России, сообщает Bild. "Для Украины потеря объявленного в свое время крепостью города средней величины представляет собой очередное болезненное поражение &lt;…&gt;. Оно доказывает, что украинская армия сейчас не в состоянии остановить продвижение России", — говорится в публикации. Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину 1 декабря сообщил о взятии Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Красноармейск расположен в единой агломерации с городом Димитровом и является ключевым транспортным узлом украинских войск в Донбассе. Контроль над этим районом открывает путь к западным границам ДНР и позволяет продолжать наступление в направлении Запорожской области, с перспективой последующих активных действий по всей линии соприкосновения.
17:13 03.12.2025
 
СМИ раскрыли очередной болезненный удар по Украине

Bild: ВСУ не могут остановить продвижение российской армии

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Захват Красноармейска стало серьезным ударом для ВСУ и подчеркивает неспособность Украины сдержать продвижение России, сообщает Bild.
"Для Украины потеря объявленного в свое время крепостью города средней величины представляет собой очередное болезненное поражение <…>. Оно доказывает, что украинская армия сейчас не в состоянии остановить продвижение России", — говорится в публикации.
Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину 1 декабря сообщил о взятии Красноармейска в Донецкой Народной Республике.
Красноармейск расположен в единой агломерации с городом Димитровом и является ключевым транспортным узлом украинских войск в Донбассе. Контроль над этим районом открывает путь к западным границам ДНР и позволяет продолжать наступление в направлении Запорожской области, с перспективой последующих активных действий по всей линии соприкосновения.
