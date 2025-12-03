https://1prime.ru/20251203/vsu-865172098.html
СМИ раскрыли очередной болезненный удар по Украине
СМИ раскрыли очередной болезненный удар по Украине - 03.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли очередной болезненный удар по Украине
Захват Красноармейска стало серьезным ударом для ВСУ и подчеркивает неспособность Украины сдержать продвижение России, сообщает Bild.
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Захват Красноармейска стало серьезным ударом для ВСУ и подчеркивает неспособность Украины сдержать продвижение России, сообщает Bild. "Для Украины потеря объявленного в свое время крепостью города средней величины представляет собой очередное болезненное поражение <…>. Оно доказывает, что украинская армия сейчас не в состоянии остановить продвижение России", — говорится в публикации. Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину 1 декабря сообщил о взятии Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Красноармейск расположен в единой агломерации с городом Димитровом и является ключевым транспортным узлом украинских войск в Донбассе. Контроль над этим районом открывает путь к западным границам ДНР и позволяет продолжать наступление в направлении Запорожской области, с перспективой последующих активных действий по всей линии соприкосновения.
СМИ раскрыли очередной болезненный удар по Украине
