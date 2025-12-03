https://1prime.ru/20251203/yorgensen-865161576.html
ЕК внесет предложение по запрету импорта всей российской нефти
ЕК внесет предложение по запрету импорта всей российской нефти - 03.12.2025, ПРАЙМ
ЕК внесет предложение по запрету импорта всей российской нефти
Еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти, заявил в среду еврокомиссар по энергетике Дан... | 03.12.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти, заявил в среду еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "В начале следующего года мы внесем законодательное предложение, чтобы запретить импорт всей российской нефти. Мы должны сделать это как можно скорее и не позднее, чем к концу 2027 года", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
ЕК внесет предложение по запрету импорта всей российской нефти
ЕК внесет в начале 2026 года предложение запретить импорт всей российской нефти
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти, заявил в среду еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"В начале следующего года мы внесем законодательное предложение, чтобы запретить импорт всей российской нефти. Мы должны сделать это как можно скорее и не позднее, чем к концу 2027 года", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
