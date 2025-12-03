https://1prime.ru/20251203/yuan-865175640.html
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 10,87 руб
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 10,87 руб - 03.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 10,87 руб
Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 9 копеек, до 10,87 рубля.
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию до 10,87 руб
Курс юаня на Московской бирже снизился на 9 коп к доллару и составил 10,87 рубля