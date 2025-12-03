Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже обновил минимум с июля - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20251203/yuan-865180585.html
Курс юаня на Мосбирже обновил минимум с июля
Курс юаня на Мосбирже обновил минимум с июля - 03.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже обновил минимум с июля
Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снизился, обновив минимум с июля ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T21:51+0300
2025-12-03T21:51+0300
китайский юань
рынок
торги
сша
"бкс мир инвестиций"
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снизился, обновив минимум с июля ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 10,86-11,04 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,83 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в среду ощутимо опустился, закрепившись ниже психологически значимого уровня 11 рублей, хотя с утра отмечались попытки уйти выше. Однако по итогам сессии курс китайской валюты обновил минимум с июля к рублю. "С предложением иностранных денег на российском рынке проблем нет. Более того, из-за дороговизны кредитов некоторые экспортеры по мере потребности в рублях продают на рынке валюту, периодически это увеличивает навес валютного предложения", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.53 мск повышалась на 0,8%, до 62,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 98,9 пункта. Прогнозы Российская валюта нашла поддержку в анонсе декабрьских объемов операций по бюджетному правилу – чистые продажи валюты с 5 декабря ЦБ должны вырасти с 9,04 миллиарда сразу до 14,54 миллиарда рублей в сутки в эквиваленте, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Столь резкое увеличение продаж рынок воспринял позитивно, хоть и фактически операции по бюджетному правилу лишь компенсируют недополученные объемы валюты. В этих условиях курс в четверг может так и остаться чуть ниже 11 рублей за юань", - оценивает он. Впрочем, относительный объем валютных операций на рынке все равно останется небольшим, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие дни значимых перемен на рынке не ждем, доллар может двигаться в области 77-79 рублей, юань - около 11 рублей", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251203/kursy-865173807.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, "бкс мир инвестиций", мосбиржа
Китайский юань, Рынок, Торги, США, "БКС Мир инвестиций", Мосбиржа
21:51 03.12.2025
 
Курс юаня на Мосбирже обновил минимум с июля

Курс юаня снизился, обновив минимум с июля ниже психологически значимой отметки 11 рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снизился, обновив минимум с июля ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 10,86-11,04 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,83 рубля.

Рубль на подъеме

Юань на Мосбирже в среду ощутимо опустился, закрепившись ниже психологически значимого уровня 11 рублей, хотя с утра отмечались попытки уйти выше. Однако по итогам сессии курс китайской валюты обновил минимум с июля к рублю.
"С предложением иностранных денег на российском рынке проблем нет. Более того, из-за дороговизны кредитов некоторые экспортеры по мере потребности в рублях продают на рынке валюту, периодически это увеличивает навес валютного предложения", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.53 мск повышалась на 0,8%, до 62,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 98,9 пункта.

Прогнозы

Российская валюта нашла поддержку в анонсе декабрьских объемов операций по бюджетному правилу – чистые продажи валюты с 5 декабря ЦБ должны вырасти с 9,04 миллиарда сразу до 14,54 миллиарда рублей в сутки в эквиваленте, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Столь резкое увеличение продаж рынок воспринял позитивно, хоть и фактически операции по бюджетному правилу лишь компенсируют недополученные объемы валюты. В этих условиях курс в четверг может так и остаться чуть ниже 11 рублей за юань", - оценивает он.
Впрочем, относительный объем валютных операций на рынке все равно останется небольшим, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие дни значимых перемен на рынке не ждем, доллар может двигаться в области 77-79 рублей, юань - около 11 рублей", - добавляет он.
Китайский юань и доллары США - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Банк России объявил официальные курсы валют на четверг
18:18
 
Китайский юаньРынокТоргиСША"БКС Мир инвестиций"Мосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала