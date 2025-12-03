https://1prime.ru/20251203/yuan-865180585.html

Курс юаня на Мосбирже обновил минимум с июля

Курс юаня на Мосбирже обновил минимум с июля - 03.12.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже обновил минимум с июля

Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снизился, обновив минимум с июля ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T21:51+0300

2025-12-03T21:51+0300

2025-12-03T21:51+0300

китайский юань

рынок

торги

сша

"бкс мир инвестиций"

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снизился, обновив минимум с июля ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 10,87 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 10,86-11,04 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,83 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в среду ощутимо опустился, закрепившись ниже психологически значимого уровня 11 рублей, хотя с утра отмечались попытки уйти выше. Однако по итогам сессии курс китайской валюты обновил минимум с июля к рублю. "С предложением иностранных денег на российском рынке проблем нет. Более того, из-за дороговизны кредитов некоторые экспортеры по мере потребности в рублях продают на рынке валюту, периодически это увеличивает навес валютного предложения", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.53 мск повышалась на 0,8%, до 62,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 98,9 пункта. Прогнозы Российская валюта нашла поддержку в анонсе декабрьских объемов операций по бюджетному правилу – чистые продажи валюты с 5 декабря ЦБ должны вырасти с 9,04 миллиарда сразу до 14,54 миллиарда рублей в сутки в эквиваленте, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Столь резкое увеличение продаж рынок воспринял позитивно, хоть и фактически операции по бюджетному правилу лишь компенсируют недополученные объемы валюты. В этих условиях курс в четверг может так и остаться чуть ниже 11 рублей за юань", - оценивает он. Впрочем, относительный объем валютных операций на рынке все равно останется небольшим, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "В ближайшие дни значимых перемен на рынке не ждем, доллар может двигаться в области 77-79 рублей, юань - около 11 рублей", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251203/kursy-865173807.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, "бкс мир инвестиций", мосбиржа