Африка слишком долго придерживалась сырьевой модели экономики, заявил Руто

МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Президент Кении Уильям Руто заявил в четверг, что африканские государства слишком долго придерживались сырьевой модели экономики и что новый формат региональной экономической интеграции, предусмотренный соглашением между ДРК и Руандой, позволит странам региона Африканских Великих озёр более активно включаться в цепочки создания стоимости. В Вашингтоне в четверг прошла церемония подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой, призванного положить конец конфликту на востоке ДРК. Вашингтонское соглашение включает, помимо прочего, региональную рамочную программу экономической интеграции, подписанную сторонами 7 ноября 2025 года. Этот документ предполагает создание совместных предприятий по добыче минералов в восточной ДРК, локализацию ряда производств, связанных с критическими минералами и редкоземельными металлами, а также приоритетное право участия в проектах для инвесторов из США. "Слишком долго Африка экспортировала сырьё и закупала готовые товары по завышенным ценам. Наша региональная модель экономической интеграции, о которой Вы, господин президент (США Дональд Трамп - ред.), говорили сегодня, создаст для африканского минерального сырья цепочки создания стоимости, предусматривающие производство изделий и переработку минеральных ресурсов, за счёт чего будут созданы новые рабочие места и обеспечено благосостояние. Регион Великих озёр стоит на пороге новой экономической эпохи", - подчеркнул Руто в ходе церемонии подписания мирного договора между Руандой и ДРК. Кенийский президент также отметил, что конфликт в восточных провинциях ДРК сдерживает экономическое развитие Африки, чему свидетельством является скромная доля Африки в международной торговле. Лидер Кении выразил мнение, что мир в ДРК откроет для Африки потрясающие экономические возможности: природные ресурсы и человеческий капитал, объединённые общей региональной инфраструктурой. Помимо прочего, Руто заверил Трампа, что страны региона приложат все усилия, чтобы обеспечить выполнение соглашения между ДРК и Руандой.

