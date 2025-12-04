Африка слишком долго придерживалась сырьевой модели экономики, заявил Руто
Президент Кении Руто: Африка слишком долго придерживалась сырьевой модели экономики
Африканская деревня
Африканская деревня. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Президент Кении Уильям Руто заявил в четверг, что африканские государства слишком долго придерживались сырьевой модели экономики и что новый формат региональной экономической интеграции, предусмотренный соглашением между ДРК и Руандой, позволит странам региона Африканских Великих озёр более активно включаться в цепочки создания стоимости.
В Вашингтоне в четверг прошла церемония подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой, призванного положить конец конфликту на востоке ДРК. Вашингтонское соглашение включает, помимо прочего, региональную рамочную программу экономической интеграции, подписанную сторонами 7 ноября 2025 года. Этот документ предполагает создание совместных предприятий по добыче минералов в восточной ДРК, локализацию ряда производств, связанных с критическими минералами и редкоземельными металлами, а также приоритетное право участия в проектах для инвесторов из США.
"Слишком долго Африка экспортировала сырьё и закупала готовые товары по завышенным ценам. Наша региональная модель экономической интеграции, о которой Вы, господин президент (США Дональд Трамп - ред.), говорили сегодня, создаст для африканского минерального сырья цепочки создания стоимости, предусматривающие производство изделий и переработку минеральных ресурсов, за счёт чего будут созданы новые рабочие места и обеспечено благосостояние. Регион Великих озёр стоит на пороге новой экономической эпохи", - подчеркнул Руто в ходе церемонии подписания мирного договора между Руандой и ДРК.
Кенийский президент также отметил, что конфликт в восточных провинциях ДРК сдерживает экономическое развитие Африки, чему свидетельством является скромная доля Африки в международной торговле. Лидер Кении выразил мнение, что мир в ДРК откроет для Африки потрясающие экономические возможности: природные ресурсы и человеческий капитал, объединённые общей региональной инфраструктурой. Помимо прочего, Руто заверил Трампа, что страны региона приложат все усилия, чтобы обеспечить выполнение соглашения между ДРК и Руандой.