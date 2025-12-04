https://1prime.ru/20251204/avto-865190641.html

Продажи автомобилей "Москвич" в ноябре снизились на 47 процентов

Продажи автомобилей "Москвич" в ноябре снизились на 47 процентов - 04.12.2025, ПРАЙМ

Продажи автомобилей "Москвич" в ноябре снизились на 47 процентов

Продажи автомобилей бренда "Москвич" в России в ноябре снизились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 тысячи штук, сообщил... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T08:30+0300

2025-12-04T08:30+0300

2025-12-04T08:30+0300

бизнес

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865190481_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_da3a6ad81562360f7bc81a39bd05e332.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Продажи автомобилей бренда "Москвич" в России в ноябре снизились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 тысячи штук, сообщил "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "По итогам ноября 2025 года в России было реализовано 1,4 тысячи новых автомобилей "Москвич" - на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении.Основную часть продаж составил кроссовер "Москвич 3", на который пришлось 82% от всего объёма. На втором месте - новый кроссовер "Москвич 8", обеспечивший около 11% продаж. Лифтбек "Москвич 6" занял более 6% в структуре продаж, а доля электрического кроссовера "Москвич 3е" составила оставшийся 1%. По итогам 11 месяцев 2025 года в России продано 14,2 тысячи новых автомобилей "Москвич", что на 29% меньше, чем за январь-ноябрь 2024 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авто