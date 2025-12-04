Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи автомобилей "Москвич" в ноябре снизились на 47 процентов - 04.12.2025
Продажи автомобилей "Москвич" в ноябре снизились на 47 процентов
Продажи автомобилей "Москвич" в ноябре снизились на 47 процентов - 04.12.2025, ПРАЙМ
Продажи автомобилей "Москвич" в ноябре снизились на 47 процентов
Продажи автомобилей бренда "Москвич" в России в ноябре снизились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 тысячи штук, сообщил... | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Продажи автомобилей бренда "Москвич" в России в ноябре снизились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 тысячи штук, сообщил "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "По итогам ноября 2025 года в России было реализовано 1,4 тысячи новых автомобилей "Москвич" - на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении.Основную часть продаж составил кроссовер "Москвич 3", на который пришлось 82% от всего объёма. На втором месте - новый кроссовер "Москвич 8", обеспечивший около 11% продаж. Лифтбек "Москвич 6" занял более 6% в структуре продаж, а доля электрического кроссовера "Москвич 3е" составила оставшийся 1%. По итогам 11 месяцев 2025 года в России продано 14,2 тысячи новых автомобилей "Москвич", что на 29% меньше, чем за январь-ноябрь 2024 года.
бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
08:30 04.12.2025
 
Продажи автомобилей "Москвич" в ноябре снизились на 47 процентов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина осматривает автомобиль "Москвич 3" в дилерском центре
Мужчина осматривает автомобиль Москвич 3 в дилерском центре - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Мужчина осматривает автомобиль "Москвич 3" в дилерском центре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Продажи автомобилей бренда "Москвич" в России в ноябре снизились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,4 тысячи штук, сообщил "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

"По итогам ноября 2025 года в России было реализовано 1,4 тысячи новых автомобилей "Москвич" - на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года", - говорится в сообщении.

Основную часть продаж составил кроссовер "Москвич 3", на который пришлось 82% от всего объёма. На втором месте - новый кроссовер "Москвич 8", обеспечивший около 11% продаж. Лифтбек "Москвич 6" занял более 6% в структуре продаж, а доля электрического кроссовера "Москвич 3е" составила оставшийся 1%.
По итогам 11 месяцев 2025 года в России продано 14,2 тысячи новых автомобилей "Москвич", что на 29% меньше, чем за январь-ноябрь 2024 года.
 
