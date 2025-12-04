https://1prime.ru/20251204/avto-865192416.html
Доля китайских брендов на рынке новых машин в России снизилась в ноябре
2025-12-04T09:46+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Продажи новых легковушек китайских брендов в России в ноябре составили 57,2 тысячи штук, их доля на рынке сократилась в годовом выражении на 9,5 процентного пункта и составила 44,7%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. Согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом за январь-ноябрь наблюдается снижение продаж на 17,8%, до 1,19 миллиона машин. "В ноябре на российском рынке было продано 127,9 тысячи легковых автомобилей, 44,7% из этого количества (57,2 тысячи) пришлось на китайские марки. В ноябре прошлого года их доля была 54,2%", - написал Целиков в своем Telegram-канале. Аналитик отметил, что 13,2% рынка заняли глобальные бренды, которые попадают в Россию альтернативными путями, таких машин продали 16,8 тысячи. Их доля почти в два раза превышает результат ноября прошлого года (6,9%). Среди так называемой "глобальной альтернативы" наиболее популярными стали японские (с долей на рынке в 5,2%), немецкие (4,5%) и корейские (2%) автомобили.
