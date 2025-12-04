Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251204/avto-865196502.html
2025-12-04T11:34+0300
2025-12-04T11:36+0300
11:34 04.12.2025 (обновлено: 11:36 04.12.2025)
 
Импорт автомобилей с пробегом в Россию в ноябре вырос на 83 процента

"Автостат": импорт легковых автомобилей с пробегом в РФ в ноябре вырос на 83%

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом на территорию России по итогам ноября 2025 года вырос на 83% в годовом выражении и составил 59,8 тысячи единиц, говорится в материалах агентства "Автостат".
"Динамика импорта автомобилей… ноябрь 2025 года… автомобили с пробегом: 59,8 тысячи штук; +83% к аналогичному периоду прошлого года", - сказано в презентации агентства.
Там уточняется, что самой популярной маркой, вводимой в Россию в ноябре из-за границы, была японская Toyota, а моделью - Toyota Corolla.
Лидером среди стран, из которых в Россию в ноябре ввозились машины, стала Япония: на ее долю пришлось 34,2% импорта. Второе место заняла Южная Корея (24,8%), а третье - Китай (18,3%).
По предварительной оценке "Автостата", продажи легковых машин с пробегом в России в ноябре составили 625 тысяч единиц, что на 4% меньше показателя аналогичного периода годом ранее.
 
