Названа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России - 04.12.2025
Названа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России
Названа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России - 04.12.2025, ПРАЙМ
Названа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам ноября 2025 года составила 3,54 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата".
2025-12-04T11:39+0300
2025-12-04T11:39+0300
бизнес
россия
авто
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам ноября 2025 года составила 3,54 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата". "Ежемесячная динамика, новые легковые (автомобили - ред.)… ноябрь 2025 года… средневзвешенные цены: 3,54 миллиона рублей", - говорится в презентации, представленной в рамках мероприятия "Автостат Оперативка". Согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек - на 5% больше, чем годом ранее.
2025
Новости
бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
11:39 04.12.2025
 
Названа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России

"Автостат": средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ составила 3,54 млн руб

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетители осматривают автомобиль в автосалоне
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам ноября 2025 года составила 3,54 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата".
"Ежемесячная динамика, новые легковые (автомобили - ред.)… ноябрь 2025 года… средневзвешенные цены: 3,54 миллиона рублей", - говорится в презентации, представленной в рамках мероприятия "Автостат Оперативка".
Согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек - на 5% больше, чем годом ранее.
 
