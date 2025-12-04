https://1prime.ru/20251204/avto-865196919.html

Названа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам ноября 2025 года составила 3,54 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата".

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам ноября 2025 года составила 3,54 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата". "Ежемесячная динамика, новые легковые (автомобили - ред.)… ноябрь 2025 года… средневзвешенные цены: 3,54 миллиона рублей", - говорится в презентации, представленной в рамках мероприятия "Автостат Оперативка". Согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек - на 5% больше, чем годом ранее.

