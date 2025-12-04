Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт новых автомобилей в Россию снизился на девять процентов в ноябре - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/avto-865198094.html
Импорт новых автомобилей в Россию снизился на девять процентов в ноябре
Импорт новых автомобилей в Россию снизился на девять процентов в ноябре - 04.12.2025, ПРАЙМ
Импорт новых автомобилей в Россию снизился на девять процентов в ноябре
Импорт новых легковых автомобилей на территорию России по итогам ноября 2025 года снизился на 9% в годовом выражении и составил 55,9 тысячи единиц, говорится в... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T11:57+0300
2025-12-04T11:57+0300
экономика
бизнес
россия
китай
киргизия
белоруссия
geely
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864745799_0:23:3263:1858_1920x0_80_0_0_941a07b3ea5a349fe4b823010e5850f6.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей на территорию России по итогам ноября 2025 года снизился на 9% в годовом выражении и составил 55,9 тысячи единиц, говорится в материалах агентства "Автостат". "Динамика импорта автомобилей… ноябрь 2025 года… новые автомобили: 55,9 тысячи штук; -9% к аналогичному периоду прошлого года", - сказано в презентации агентства. Там уточняется, что самой популярной маркой, ввозимой в Россию в ноябре из-за границы, была китайская Geely, а моделью - Jetout T1. Китай стал единоличным лидером среди стран, из которых в Россию в ноябре ввозились новые легковые машины, на его долю пришлось 64,2% импорта. Второе место заняла Киргизия (21%), а третье - Белоруссия (5,3%). Согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек, что на 5% больше, чем годом ранее.
китай
киргизия
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864745799_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_49d44966bd620100f96fe2c4967bd562.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, киргизия, белоруссия, geely
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КИРГИЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Geely
11:57 04.12.2025
 
Импорт новых автомобилей в Россию снизился на девять процентов в ноябре

"Автостат": импорт новых легковушек в Россию в ноябре снизился на 9%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили Geely
Автомобили Geely - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Автомобили Geely. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей на территорию России по итогам ноября 2025 года снизился на 9% в годовом выражении и составил 55,9 тысячи единиц, говорится в материалах агентства "Автостат".
"Динамика импорта автомобилей… ноябрь 2025 года… новые автомобили: 55,9 тысячи штук; -9% к аналогичному периоду прошлого года", - сказано в презентации агентства.
Там уточняется, что самой популярной маркой, ввозимой в Россию в ноябре из-за границы, была китайская Geely, а моделью - Jetout T1.
Китай стал единоличным лидером среди стран, из которых в Россию в ноябре ввозились новые легковые машины, на его долю пришлось 64,2% импорта. Второе место заняла Киргизия (21%), а третье - Белоруссия (5,3%).
Согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек, что на 5% больше, чем годом ранее.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙКИРГИЗИЯБЕЛОРУССИЯGeely
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала