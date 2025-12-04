Импорт новых автомобилей в Россию снизился на девять процентов в ноябре

https://1prime.ru/20251204/avto-865198094.html

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Импорт новых легковых автомобилей на территорию России по итогам ноября 2025 года снизился на 9% в годовом выражении и составил 55,9 тысячи единиц, говорится в материалах агентства "Автостат". "Динамика импорта автомобилей… ноябрь 2025 года… новые автомобили: 55,9 тысячи штук; -9% к аналогичному периоду прошлого года", - сказано в презентации агентства. Там уточняется, что самой популярной маркой, ввозимой в Россию в ноябре из-за границы, была китайская Geely, а моделью - Jetout T1. Китай стал единоличным лидером среди стран, из которых в Россию в ноябре ввозились новые легковые машины, на его долю пришлось 64,2% импорта. Второе место заняла Киргизия (21%), а третье - Белоруссия (5,3%). Согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек, что на 5% больше, чем годом ранее.

