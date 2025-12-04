Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России - 04.12.2025
Названа средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России
Названа средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России - 04.12.2025, ПРАЙМ
Названа средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России
Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России в ноябре 2025 года составила 1,3 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата". | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T12:34+0300
2025-12-04T12:34+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России в ноябре 2025 года составила 1,3 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата". "Ежемесячная динамика, с пробегом (автомобили - ред.)… ноябрь 2025 года… средневзвешенные цены: 1,3 миллиона рублей", - говорится в презентации, представленной в рамках мероприятия "Автостат Оперативка". По предварительной оценке "Автостата", продажи легковых машин с пробегом в России в ноябре составили 625 тысяч единиц, что на 4% меньше показателя аналогичного периода годом ранее.
Названа средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России в ноябре 2025 года составила 1,3 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата".
"Ежемесячная динамика, с пробегом (автомобили - ред.)… ноябрь 2025 года… средневзвешенные цены: 1,3 миллиона рублей", - говорится в презентации, представленной в рамках мероприятия "Автостат Оперативка".
По предварительной оценке "Автостата", продажи легковых машин с пробегом в России в ноябре составили 625 тысяч единиц, что на 4% меньше показателя аналогичного периода годом ранее.
