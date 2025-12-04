https://1prime.ru/20251204/avto-865199193.html
Названа средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России
Названа средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России - 04.12.2025, ПРАЙМ
Названа средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России
Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России в ноябре 2025 года составила 1,3 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата". | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T12:34+0300
2025-12-04T12:34+0300
2025-12-04T12:34+0300
бизнес
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82617/42/826174275_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_c118dcf174681d15d0a2aa770e4b88ad.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России в ноябре 2025 года составила 1,3 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата". "Ежемесячная динамика, с пробегом (автомобили - ред.)… ноябрь 2025 года… средневзвешенные цены: 1,3 миллиона рублей", - говорится в презентации, представленной в рамках мероприятия "Автостат Оперативка". По предварительной оценке "Автостата", продажи легковых машин с пробегом в России в ноябре составили 625 тысяч единиц, что на 4% меньше показателя аналогичного периода годом ранее.
https://1prime.ru/20251204/avto-865196919.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82617/42/826174275_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_a8a5165e6b73538fc52a069f1778f824.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, авто
Названа средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России
"Автостат": средневзвешенная цена легковушки с пробегом в ноябре составила 1,3 млн руб
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в России в ноябре 2025 года составила 1,3 миллиона рублей, сообщается в материалах "Автостата".
"Ежемесячная динамика, с пробегом (автомобили - ред.)… ноябрь 2025 года… средневзвешенные цены: 1,3 миллиона рублей", - говорится в презентации, представленной в рамках мероприятия "Автостат Оперативка".
По предварительной оценке "Автостата", продажи легковых машин с пробегом в России в ноябре составили 625 тысяч единиц, что на 4% меньше показателя аналогичного периода годом ранее.
Названа средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России