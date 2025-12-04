https://1prime.ru/20251204/avto-865217495.html
Импорт автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев вырос на 21%
Импорт автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев вырос на 21% - 04.12.2025, ПРАЙМ
Импорт автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев вырос на 21%
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 21% в годовом выражении, при этом 46% ввезенных машин имеют правое расположение | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T17:37+0300
2025-12-04T17:37+0300
2025-12-04T17:37+0300
бизнес
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_947c48fb5ad3b762328a67b72f4d65ce.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 21% в годовом выражении, при этом 46% ввезенных машин имеют правое расположение руля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 11 месяцев текущего года ввезено уже 442,6 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 21% больше, чем в прошлом году", - написал он в своем Telegram-канале. "Более половины ввезенных в этом году автомобилей (51,3%) достаточно свежие - 2021-2022 годов выпуска. Примерно такая же раскладка между левым (54%) и правым (46%) расположением руля", - добавил Целиков. Он отметил, что машины с традиционным для России левым расположением руля ввозятся в основном "свежих" годов выпуска, а для праворульных разброс по годам гораздо больше. В приведенной Целиковым инфографике сказано, что за 11 месяцев на территорию России ввезли 233,4 тысячи машин с двигателем до 160 лошадиных сил (52,7%) и 209,3 тысячи авто мощностью выше этого значения (47,3%).
https://1prime.ru/20251113/avtostat-864491351.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbca9aa598a6d957b0f49fc16633c2bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, авто
Импорт автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев вырос на 21%
"Автостат": в Россию за 11 месяцев ввезли 442,6 тысячи машин с пробегом
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 21% в годовом выражении, при этом 46% ввезенных машин имеют правое расположение руля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 11 месяцев текущего года ввезено уже 442,6 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 21% больше, чем в прошлом году", - написал
он в своем Telegram-канале.
"Более половины ввезенных в этом году автомобилей (51,3%) достаточно свежие - 2021-2022 годов выпуска. Примерно такая же раскладка между левым (54%) и правым (46%) расположением руля", - добавил Целиков.
Он отметил, что машины с традиционным для России левым расположением руля ввозятся в основном "свежих" годов выпуска, а для праворульных разброс по годам гораздо больше.
В приведенной Целиковым инфографике сказано, что за 11 месяцев на территорию России ввезли 233,4 тысячи машин с двигателем до 160 лошадиных сил (52,7%) и 209,3 тысячи авто мощностью выше этого значения (47,3%).
"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России