Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импорт автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев вырос на 21% - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/avto-865217495.html
Импорт автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев вырос на 21%
Импорт автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев вырос на 21% - 04.12.2025, ПРАЙМ
Импорт автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев вырос на 21%
Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 21% в годовом выражении, при этом 46% ввезенных машин имеют правое расположение | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T17:37+0300
2025-12-04T17:37+0300
бизнес
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_947c48fb5ad3b762328a67b72f4d65ce.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 21% в годовом выражении, при этом 46% ввезенных машин имеют правое расположение руля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За 11 месяцев текущего года ввезено уже 442,6 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 21% больше, чем в прошлом году", - написал он в своем Telegram-канале. "Более половины ввезенных в этом году автомобилей (51,3%) достаточно свежие - 2021-2022 годов выпуска. Примерно такая же раскладка между левым (54%) и правым (46%) расположением руля", - добавил Целиков. Он отметил, что машины с традиционным для России левым расположением руля ввозятся в основном "свежих" годов выпуска, а для праворульных разброс по годам гораздо больше. В приведенной Целиковым инфографике сказано, что за 11 месяцев на территорию России ввезли 233,4 тысячи машин с двигателем до 160 лошадиных сил (52,7%) и 209,3 тысячи авто мощностью выше этого значения (47,3%).
https://1prime.ru/20251113/avtostat-864491351.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbca9aa598a6d957b0f49fc16633c2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
17:37 04.12.2025
 
Импорт автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев вырос на 21%

"Автостат": в Россию за 11 месяцев ввезли 442,6 тысячи машин с пробегом

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПробки в Москве
Пробки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Пробки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию за 11 месяцев 2025 года вырос на 21% в годовом выражении, при этом 46% ввезенных машин имеют правое расположение руля, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За 11 месяцев текущего года ввезено уже 442,6 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 21% больше, чем в прошлом году", - написал он в своем Telegram-канале.
"Более половины ввезенных в этом году автомобилей (51,3%) достаточно свежие - 2021-2022 годов выпуска. Примерно такая же раскладка между левым (54%) и правым (46%) расположением руля", - добавил Целиков.
Он отметил, что машины с традиционным для России левым расположением руля ввозятся в основном "свежих" годов выпуска, а для праворульных разброс по годам гораздо больше.
В приведенной Целиковым инфографике сказано, что за 11 месяцев на территорию России ввезли 233,4 тысячи машин с двигателем до 160 лошадиных сил (52,7%) и 209,3 тысячи авто мощностью выше этого значения (47,3%).
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
"Автостат" назвал средневзвешенную цену нового автомобиля в России
13 ноября, 07:16
 
БизнесРОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала