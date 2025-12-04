https://1prime.ru/20251204/indiya-865199338.html

"Аэрофлот" рассказал об авиаперевозках между Россией и Индией

"Аэрофлот" рассказал об авиаперевозках между Россией и Индией - 04.12.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" рассказал об авиаперевозках между Россией и Индией

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла почти 2 миллиона пассажиров между Россией и Индией за десять лет, сообщил авиаперевозчик. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T12:37+0300

2025-12-04T12:37+0300

2025-12-04T12:37+0300

бизнес

россия

индия

москва

гоа

аэрофлот

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75740/40/757404033_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_a514a672319262f1a30ab872c26ee64b.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла почти 2 миллиона пассажиров между Россией и Индией за десять лет, сообщил авиаперевозчик. "Рейсы из России в Индию пользуются высоким спросом у наших пассажиров: за 10 лет "Аэрофлот" перевез между странами почти 2 миллиона человек, из них 1,8 миллиона - между Москвой и Дели", - говорится в сообщении. Пассажиропоток "Аэрофлота" между странами за 10 месяцев 2025 года составил 180 тысяч пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы из Москвы в Дели и на Гоа, также в сезонном зимнем расписании авиакомпания летает на Гоа из Екатеринбурга и Новосибирска. Авиакомпания "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик России. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.

индия

москва

гоа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, москва, гоа, аэрофлот, воздушный транспорт