"Аэрофлот" рассказал об авиаперевозках между Россией и Индией
2025-12-04T12:37+0300
2025-12-04T12:37+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла почти 2 миллиона пассажиров между Россией и Индией за десять лет, сообщил авиаперевозчик. "Рейсы из России в Индию пользуются высоким спросом у наших пассажиров: за 10 лет "Аэрофлот" перевез между странами почти 2 миллиона человек, из них 1,8 миллиона - между Москвой и Дели", - говорится в сообщении. Пассажиропоток "Аэрофлота" между странами за 10 месяцев 2025 года составил 180 тысяч пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы из Москвы в Дели и на Гоа, также в сезонном зимнем расписании авиакомпания летает на Гоа из Екатеринбурга и Новосибирска. Авиакомпания "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик России. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла почти 2 миллиона пассажиров между Россией и Индией за десять лет, сообщил авиаперевозчик.
"Рейсы из России в Индию пользуются высоким спросом у наших пассажиров: за 10 лет "Аэрофлот" перевез между странами почти 2 миллиона человек, из них 1,8 миллиона - между Москвой и Дели", - говорится в сообщении.
Пассажиропоток "Аэрофлота" между странами за 10 месяцев 2025 года составил 180 тысяч пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
"Аэрофлот" выполняет прямые рейсы из Москвы в Дели и на Гоа, также в сезонном зимнем расписании авиакомпания летает на Гоа из Екатеринбурга и Новосибирска.
Авиакомпания "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик России. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.
 
Заголовок открываемого материала