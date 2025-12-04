https://1prime.ru/20251204/indiya-865199338.html
"Аэрофлот" рассказал об авиаперевозках между Россией и Индией
"Аэрофлот" рассказал об авиаперевозках между Россией и Индией - 04.12.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" рассказал об авиаперевозках между Россией и Индией
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла почти 2 миллиона пассажиров между Россией и Индией за десять лет, сообщил авиаперевозчик. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T12:37+0300
2025-12-04T12:37+0300
2025-12-04T12:37+0300
бизнес
россия
индия
москва
гоа
аэрофлот
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75740/40/757404033_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_a514a672319262f1a30ab872c26ee64b.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла почти 2 миллиона пассажиров между Россией и Индией за десять лет, сообщил авиаперевозчик. "Рейсы из России в Индию пользуются высоким спросом у наших пассажиров: за 10 лет "Аэрофлот" перевез между странами почти 2 миллиона человек, из них 1,8 миллиона - между Москвой и Дели", - говорится в сообщении. Пассажиропоток "Аэрофлота" между странами за 10 месяцев 2025 года составил 180 тысяч пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. "Аэрофлот" выполняет прямые рейсы из Москвы в Дели и на Гоа, также в сезонном зимнем расписании авиакомпания летает на Гоа из Екатеринбурга и Новосибирска. Авиакомпания "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик России. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.
индия
москва
гоа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75740/40/757404033_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_90c5eb984d0064cdc96c9028deb0212a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, индия, москва, гоа, аэрофлот, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, МОСКВА, ГОА, Аэрофлот, Воздушный транспорт
"Аэрофлот" рассказал об авиаперевозках между Россией и Индией
"Аэрофлот" за 10 лет перевез почти 2 миллиона пассажиров между Россией и Индией