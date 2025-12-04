https://1prime.ru/20251204/indiya-865201521.html

Решетников рассказал о готовности России развивать авиасообщение с Индией

2025-12-04T13:28+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Россия готова оказать содействие в организации полетов авиакомпаний из Индии в РФ, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Выступление министра экономического развития РФ состоялось на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). "И с той, и с другой стороны к нам летают двенадцать иностранных компаний, поэтому мы здесь готовы оказывать содействие и выдавать разрешение на полеты в Россию для индийских перевозчиков. Приглашаем развивать это направление", - сказал Решетников. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

