Решетников оценил ситуацию с инфляцией в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в настоящий момент идет по траектории существенно ниже прогноза Минэкономразвития в 6,8%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Официальный прогноз мы меняем два раза в год, остальное – это текущие оценки. Конечно, по инфляции мы идем существенно ниже тех цифр, которые предполагали (6,8% - ред.)", - сказал Решетников журналистам в кулуарах российско-индийского бизнес-форума. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году будет ниже прогнозов властей и составит около 6%.

