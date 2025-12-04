Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников оценил ситуацию с инфляцией в России - 04.12.2025
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/inflyatsiya-865210653.html
2025-12-04T15:57+0300
2025-12-04T15:57+0300
экономика
россия
максим решетников
владимир путин
минэкономразвития рф
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в настоящий момент идет по траектории существенно ниже прогноза Минэкономразвития в 6,8%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Официальный прогноз мы меняем два раза в год, остальное – это текущие оценки. Конечно, по инфляции мы идем существенно ниже тех цифр, которые предполагали (6,8% - ред.)", - сказал Решетников журналистам в кулуарах российско-индийского бизнес-форума. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году будет ниже прогнозов властей и составит около 6%.
россия, максим решетников, владимир путин, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, Владимир Путин, Минэкономразвития РФ
15:57 04.12.2025
 
Решетников оценил ситуацию с инфляцией в России

Глава МЭР Решетников: инфляция в России идет по траектории существенно ниже прогноза

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в настоящий момент идет по траектории существенно ниже прогноза Минэкономразвития в 6,8%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Официальный прогноз мы меняем два раза в год, остальное – это текущие оценки. Конечно, по инфляции мы идем существенно ниже тех цифр, которые предполагали (6,8% - ред.)", - сказал Решетников журналистам в кулуарах российско-индийского бизнес-форума.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году будет ниже прогнозов властей и составит около 6%.
 
ЭкономикаРОССИЯМаксим РешетниковВладимир ПутинМинэкономразвития РФ
 
 
