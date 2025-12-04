https://1prime.ru/20251204/inflyatsiya-865210653.html
Решетников оценил ситуацию с инфляцией в России
экономика
россия
максим решетников
владимир путин
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_2def349bbbd5029796a107deb3a1896e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в настоящий момент идет по траектории существенно ниже прогноза Минэкономразвития в 6,8%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Официальный прогноз мы меняем два раза в год, остальное – это текущие оценки. Конечно, по инфляции мы идем существенно ниже тех цифр, которые предполагали (6,8% - ред.)", - сказал Решетников журналистам в кулуарах российско-индийского бизнес-форума. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в 2025 году будет ниже прогнозов властей и составит около 6%.
