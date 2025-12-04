https://1prime.ru/20251204/kolumbija-865186130.html

В Колумбии заявили, что закон о запрете наемничества нужно донести до людей

БОГОТА, 4 дек - ПРАЙМ. После одобрения в Конгрессе Колумбии законопроекта, запрещающего наёмничество, главная задача властей - обеспечить понимание и применение нормы, чтобы она дошла до бывших военных и полицейских, ищущих работу за рубежом, заявил РИА Новости конгрессмен Норман Давид Баноль. "Дальше предстоит масштабная работа по донесению сути и разъяснению этого закона. Мы ожидаем, что в ближайшие недели он будет подписан президентом", - сказал депутат от Альтернативного движения коренных народов. Ранее в среду Конгресс 83 голосами "за" при 19 "против" одобрил законопроект, представленный МИД и Минобороны, о запрете наёмничества, направленный на ратификацию Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и подготовки наёмников. Это произошло на фоне множественных сообщений о вербовке граждан для участия в боевых действиях на стороне украинских сил и их последующей гибели. По словам Баноля, стране необходимо добиться того, чтобы те, кто ищет работу на глобальном рынке безопасности, понимали ограничения, риски и обязательства, которые вводит полное присоединение к Международной конвенции 1989 года, и не становились жертвами вербовки для участия в войнах на чужой территории. "Очевидно, потребуется работа совместно с органами юстиции для определения состава такого правонарушения или преступления и для того, чтобы обеспечить защиту тех колумбийцев - в первую очередь бывших военных или полицейских, - которые отправляются работать в сфере безопасности в другую страну, чтобы у них были гарантии безопасности и чтобы они не вовлекались во внутренние политические конфликты какой-либо страны мира", — отметил он. Законодатель подчеркнул, что просветительская работа станет ключевой для предотвращения случаев, когда граждане по незнанию оказываются втянуты в структуры, связывающие их с вооружёнными конфликтами. "Это представляет собой значительный шаг вперёд в защите прав граждан, которых обманом отправляют воевать в другие страны и участвовать в войнах, не имеющих к ним отношения и не основанных на какой-либо идеологической или политической мотивации", — заявил он. Участие колумбийцев, в том числе многих бывших военных, в международных конфликтах - не новое явление. На протяжении многих лет бывшие военнослужащие вооружённых сил Колумбии, обученные ведению боя и проведению спецопераций, нанимаются частными охранными компаниями и другими структурами для работы в зонах конфликтов - от Йемена до Украины.

