https://1prime.ru/20251204/kolumbija-865186744.html

Колумбия может стать участником конвенции о борьбе с наемничеством

Колумбия может стать участником конвенции о борьбе с наемничеством - 04.12.2025, ПРАЙМ

Колумбия может стать участником конвенции о борьбе с наемничеством

Утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года имеет большое символическое и практическое... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T05:30+0300

2025-12-04T05:30+0300

2025-12-04T05:30+0300

общество

экономика

колумбия

украина

рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865186744.jpg?1764815434

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ, Олег Краев. Утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года имеет большое символическое и практическое значение, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения по данному законопроекту Марио Уруэнья Санчес. Ранее законопроект был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против. "Это важная веха с большим символическим и, пусть и более скромным, практическим значением", - заявил Уруэнья Санчес. Собеседник агентства пояснил, что после завершения оставшихся процедур и вступления закона в силу потребуется принятие дополнительных нормативно правовых актов, предполагающих уголовное наказание для наемников, вербовщиков и спонсоров этой деятельности с указанием конкретных тюремных сроков. По его мнению, тогда участие Колумбии в конвенции приобретет подлинное практическое значение. Впервые законопроект попал в программу заседания палаты представителей 21 октября, но с тех пор его рассмотрение неоднократно переносилось. При этом президент Колумбии Густаво Петро еще 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции о запрете наемничества 1989 года в срочном порядке. Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.

колумбия

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , колумбия, украина, рф, всу