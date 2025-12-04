Внебиржевой курс доллара упал до 76 рублей впервые с мая 2023 года

https://1prime.ru/20251204/kurs-865192777.html
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал до 76 рублей впервые с 11 мая 2023 года, следует из данных торгов. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T10:20+0300
2025-12-04T10:20+0300
2025-12-04T10:26+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал до 76 рублей впервые с 11 мая 2023 года, следует из данных торгов. К 10.14 мск курс доллара падал на 22 копейки относительно предыдущего закрытия - до 76,49 рубля, а минутами ранее он опускался до 76 рублей ровно. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
