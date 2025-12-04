https://1prime.ru/20251204/labubu-865194716.html

Роскачество проверило детские игрушки Лабубу

Роскачество проверило детские игрушки Лабубу - 04.12.2025, ПРАЙМ

Роскачество проверило детские игрушки Лабубу

Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу на соответствие требованиям качества и безопасности, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T11:06+0300

2025-12-04T11:06+0300

2025-12-04T11:06+0300

бизнес

общество

россия

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431107_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f463bc239bd9024da8eae7df61346d71.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу на соответствие требованиям качества и безопасности, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по токсичному веществу, говорится в сообщении организации. "Роскачество провело исследование популярных игрушек-брелоков Лабубу, которые с начала 2025 года стали настоящим трендом среди детей и подростков. Всего исследовано 13 образцов, один из которых оригинальный, по 53 показателям безопасности, качества", - говорится в сообщении. "Один из показателей - выделение вредных химических веществ в воду. Он имитирует контакт игрушки с кожей человека, потом и слюной. Исследование показало, что почти все образцы безопасны, но в одном обнаружено превышение по диоктилфталату - токсичному веществу, которое может негативно сказываться на здоровье при длительном контакте", - добавляется там. В организации отметили, что по интенсивности запаха нарушений нет. Также все образцы прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению. Тем не менее к ряду образцов есть замечания по качеству самой игрушки, в частности присутствовали обрыв шва и торчащие нитки. Это было выявлено и у оригинальной игрушки, отметили там же. "На маркировке пяти игрушек нет информации о производителе/изготовителе и импортере, что является нарушением обязательных требований ТР ТС 008/2011", - подчеркивается в сообщении. Эксперты Роскачества указали, что ни одна из игрушек, включая оригинальную, не имела сертификата соответствия требованиям безопасности для детских товаров - все потому, что такие изделия продаются как сувениры и аксессуары, чем избегают строгого контроля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, роскачество