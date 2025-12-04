Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество проверило детские игрушки Лабубу - 04.12.2025, ПРАЙМ
Роскачество проверило детские игрушки Лабубу
Роскачество проверило детские игрушки Лабубу - 04.12.2025, ПРАЙМ
Роскачество проверило детские игрушки Лабубу
Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу на соответствие требованиям качества и безопасности, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T11:06+0300
2025-12-04T11:06+0300
бизнес
общество
россия
роскачество
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу на соответствие требованиям качества и безопасности, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по токсичному веществу, говорится в сообщении организации. "Роскачество провело исследование популярных игрушек-брелоков Лабубу, которые с начала 2025 года стали настоящим трендом среди детей и подростков. Всего исследовано 13 образцов, один из которых оригинальный, по 53 показателям безопасности, качества", - говорится в сообщении. "Один из показателей - выделение вредных химических веществ в воду. Он имитирует контакт игрушки с кожей человека, потом и слюной. Исследование показало, что почти все образцы безопасны, но в одном обнаружено превышение по диоктилфталату - токсичному веществу, которое может негативно сказываться на здоровье при длительном контакте", - добавляется там. В организации отметили, что по интенсивности запаха нарушений нет. Также все образцы прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению. Тем не менее к ряду образцов есть замечания по качеству самой игрушки, в частности присутствовали обрыв шва и торчащие нитки. Это было выявлено и у оригинальной игрушки, отметили там же. "На маркировке пяти игрушек нет информации о производителе/изготовителе и импортере, что является нарушением обязательных требований ТР ТС 008/2011", - подчеркивается в сообщении. Эксперты Роскачества указали, что ни одна из игрушек, включая оригинальную, не имела сертификата соответствия требованиям безопасности для детских товаров - все потому, что такие изделия продаются как сувениры и аксессуары, чем избегают строгого контроля.
бизнес, общество , россия, роскачество
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Роскачество
11:06 04.12.2025
 
Роскачество проверило детские игрушки Лабубу

Роскачество выявило превышение токсичности в одном из образцов детских игрушек Лабубу

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЛабубу
Лабубу - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Лабубу . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Роскачество проверило популярные детские игрушки Лабубу на соответствие требованиям качества и безопасности, в одном из 13 образцов было выявлено превышение по токсичному веществу, говорится в сообщении организации.
"Роскачество провело исследование популярных игрушек-брелоков Лабубу, которые с начала 2025 года стали настоящим трендом среди детей и подростков. Всего исследовано 13 образцов, один из которых оригинальный, по 53 показателям безопасности, качества", - говорится в сообщении.
"Один из показателей - выделение вредных химических веществ в воду. Он имитирует контакт игрушки с кожей человека, потом и слюной. Исследование показало, что почти все образцы безопасны, но в одном обнаружено превышение по диоктилфталату - токсичному веществу, которое может негативно сказываться на здоровье при длительном контакте", - добавляется там.
В организации отметили, что по интенсивности запаха нарушений нет. Также все образцы прошли тест на устойчивость окраски к сухому и мокрому трению.
Тем не менее к ряду образцов есть замечания по качеству самой игрушки, в частности присутствовали обрыв шва и торчащие нитки. Это было выявлено и у оригинальной игрушки, отметили там же.
"На маркировке пяти игрушек нет информации о производителе/изготовителе и импортере, что является нарушением обязательных требований ТР ТС 008/2011", - подчеркивается в сообщении.
Эксперты Роскачества указали, что ни одна из игрушек, включая оригинальную, не имела сертификата соответствия требованиям безопасности для детских товаров - все потому, что такие изделия продаются как сувениры и аксессуары, чем избегают строгого контроля.
 
