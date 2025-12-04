https://1prime.ru/20251204/lukoyl-865219060.html
Минфин США разрешил международные операции с "Лукойлом"
Минфин США разрешил международные операции с "Лукойлом" - 04.12.2025, ПРАЙМ
Минфин США разрешил международные операции с "Лукойлом"
РИА Новости. МИНФИН США РАЗРЕШИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ С "ЛУКОЙЛОМ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПРАВОК, ДО 29 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА - ГЕНЛИЦЕНЗИЯ | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T18:22+0300
2025-12-04T18:22+0300
2025-12-04T18:22+0300
экономика
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1956c9473554c5375132aee96456c63f.jpg
РИА Новости. МИНФИН США РАЗРЕШИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ С "ЛУКОЙЛОМ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАПРАВОК, ДО 29 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА - ГЕНЛИЦЕНЗИЯ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_5a9811f53c81791a7281638041a19886.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл
Минфин США разрешил международные операции с "Лукойлом"
Минфин США разрешил международные операции с "Лукойлом" до 29 апреля 2026 года